Alerta por precio de alimentos: la explicación del Gobierno Petro acerca del sobrecosto

Los habitantes de varias regiones de Colombia han notado recientemente un aumento en los precios de diferentes productos, lo que ha provocado una gran preocupación, ya que esto impacta directamente las finanzas de millones de personas.

¿Por qué el dinero rinde cada vez menos en Bucaramanga? Los ciudadanos denuncian un impacto sin precedentes en los precios

Este problema no solo ocurre en las ciudades. A causa del aumento del salario mínimo, algunas empresas han decidido despedir trabajadores para mantener su estabilidad financiera.

Según datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) precisa que la inflación en los últimos 12 meses, con corte a abril de 2026, es del 5,68 %.

La inflación en los últimos doce meses con corte a abril se ubicó en el 5,68%. Foto: stock.adobe.

Esto, naturalmente, afecta el poder adquisitivo de las personas, especialmente en la canasta familiar. Frente a ello, Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, aseguró que “en efecto, uno de los presionadores de la inflación ha sido el costo de los alimentos. Ahí podemos advertir varias cosas, hay diferentes fenómenos”.

Refiriéndose específicamente a la papa, un producto esencial en la dieta de los colombianos, indicó que esta “está en un proceso de corrección. Saben ustedes que el año pasado tuvimos un tema con la papa bastante complejo que afectó los ingresos del productor”.

De igual modo, insistió en que el aumento de los precios se debe a factores asociados con el clima: “Tenemos algunos elementos como frutas, tomate y yuca, que vienen en un crecimiento que tiene que ver también con los costos de producción”.

Los fenómenos climáticos provocaron que se postergaran las cosechas y el inicio de los ciclos de producción, según lo indicó la funcionaria.

Sin embargo, también aprovechó para precisar que este aumento en los precios se debe a los diferentes conflictos que hay actualmente en el mundo: “La guerra de Medio Oriente ya se está empezando a sentir porque vemos incrementos en nuestros fertilizantes”.

También destacó las acciones que el Gobierno está tomando para enfrentar este problema: “En el programa FAIA estamos subsidiando insumos agropecuarios para pequeños y medianos productores que nos permitan contener el impacto de la guerra de Medio Oriente”, resaltó.

Inflación de Colombia en abril fue de 5,68 %. ¿Está pasando factura el alza en el salario mínimo?

Además, habló sobre un plan para comprar fertilizantes que se está llevando a cabo: “El Gobierno nacional viene estructurando una gran compra de fertilizantes para contener, si esto sigue, que ojalá no, los impactos de la guerra de Medio Oriente en el segundo semestre”, aseveró.

Precios de los alimentos en Colombia. Foto: El País

La funcionaria entregó estas declaraciones en medio de la incertidumbre que viven distintas personas en Colombia. Aunque los alimentos son uno de los temas que más generan preocupación, hay otros sectores que también han presentado aumentos considerables en sus precios.

SEMANA pudo conocer las quejas de la ciudadanía en Bucaramanga, donde los habitantes ven cómo los precios aumentan cada día. “Acceder a servicios es cada vez más costoso debido a que estos están directamente ligados con la mano de obra (los precios incrementaron a la vez que el salario mínimo) y quienes ganaban un salario un poco superior al salario mínimo ahí se quedaron estancados, perdiendo poder adquisitivo”, dijo Diana Gómez, habitante de la ciudad.