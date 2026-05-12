Video | Robos de camionetas Toyota no dan tregua en Bogotá: un nuevo atraco violento se presentó en Colina Campestre

La inseguridad volvió a golpear a Colina Campestre. En la noche del lunes, 11 de mayo, se dio a conocer un nuevo video, al parecer del pasado 6 de mayo, en el que delincuentes armados robaron una camioneta Toyota Corolla Cross justo en la entrada de un conjunto residencial del norte de Bogotá, en un hecho que quedó grabado por cámaras de seguridad y que volvió a desatar críticas por la ola de hurtos de vehículos en la capital.

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El caso ocurrió hacia las 8:27 p. m., cuando los ocupantes del vehículo intentaban ingresar al conjunto. En cuestión de segundos, varios hombres armados descienden de un carro oscuro, interceptan la camioneta, intimidan al conductor y a la copiloto, que se alcanzó a bajar segundos antes del asalto, y los intimidan con pistolas para luego escapar con el automotor.

Las imágenes del robo comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron indignación entre ciudadanos que aseguran sentirse cada vez más vulnerables, especialmente en sectores del norte de Bogotá como Colina Campestre, Cedritos, Mazurén y Usaquén, donde este tipo de casos se han vuelto recurrentes.

Aunque las autoridades sostienen que el hurto de automotores ha disminuido, las cifras siguen siendo preocupantes. Según reportes compartidos por el Distrito recientemente, en Bogotá ya hay cerca de 730 carros robados en lo corrido de 2026, pese a que el Distrito habla de una reducción cercana al 25 % y 31 % frente al año anterior.

De hecho, datos revelados por la Policía Metropolitana indican que, con corte al 20 de abril, se habían denunciado 693 robos de carros en la ciudad, mientras que otros reportes señalan que en Bogotá prácticamente se sigue robando un vehículo cada seis horas.

La situación preocupa aún más porque las bandas delincuenciales parecen tener plenamente identificados los modelos más apetecidos en el mercado ilegal. Entre ellos figuran camionetas Toyota, Mazda y vehículos híbridos como la Toyota Cross, altamente buscados para desmantelamiento, venta de autopartes o reventa ilegal fuera de la ciudad.

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Además, las modalidades de robo también se han vuelto más agresivas. Informes recientes advierten que los delincuentes ya no solo utilizan el “halado” o el factor oportunidad, sino que están recurriendo a atracos armados, seguimientos y hasta herramientas tecnológicas para vulnerar sistemas de seguridad de los vehículos.

Las localidades más golpeadas por este delito siguen siendo Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Puente Aranda. Sin embargo, residentes del norte de Bogotá aseguran que los robos violentos de camionetas de alta gama se están expandiendo hacia zonas residenciales donde antes este tipo de hechos eran menos frecuentes.

Mientras las autoridades analizan las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del robo en Colina Campestre, la comunidad insiste en que la percepción de inseguridad está lejos de disminuir y exige mayor presencia policial, controles y resultados frente a las bandas dedicadas al hurto de vehículos, sobre todo al norte de la capital.