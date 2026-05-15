Crisis sanitaria en 2026: ¿por qué el sarampión vuelve a golpear a América Latina? Visite el especial de la inmunización de SEMANA

La caída en las coberturas de vacunación, las brechas de acceso, la desinformación, la falta de confianza y el debilitamiento de las estrategias de salud pública han generado que América Latina presente un cuadro de crisis sanitaria ante el regreso del sarampión.

Esta enfermedad volvió a ocupar los titulares de los medios con la noticia de que se habían registrado 1.031 casos de contagio en las primeras tres semanas de 2026, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los números totales preocupan: más de 15.300 casos confirmados en la región en el primer trimestre de 2026, 14.975 casos más en 13 países de las Américas, durante 2025.

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, Foto: Getty Images

Ante la magnitud del fenómeno y lo que está ocurriendo, el especial de SEMANA: Vacunación en América Latina 2026: el regreso del sarampión revela las grietas en el sistema de salud, muestra junto a la voz de expertos e investigadores, reunidos en Sao Paulo, Brasil, en la Semana de la Inmunización en América Latina, la desigualdad en el acceso, a pesar de la disponibilidad de las dosis, que pone en riesgo a poblaciones vulnerables frente a enfermedades prevenibles.

Una radiografía de cómo la región se posicionó a nivel mundial al estar libre de sarampión, con una cobertura en vacunas del 90 %, pero que desde la pospandemia cayó y deja en evidencia una crisis silenciosa que preocupa a expertos, gobiernos y organismos internacionales ante los bajos números en inmunización, que apenas están llegando al 75 %.

El panorama ha abierto la puerta a brotes de enfermedades que estaban controladas, por lo que las autoridades sanitarias ahora están en vigilancia constante ante los casos de sarampión, que en Colombia ya registra seis importados.

Este especial analiza cómo, pese a que millones de dosis se aplican cada año, hay menores de edad que hacen parte de la población cero en dosis de vacunas. El problema, advierten los expertos, ya no es únicamente la disponibilidad de vacunas, sino que estas no están llegando a toda la población.

“El problema de las vacunas fue su propio logro: cuando la gente deja de ver las enfermedades, deja de percibir el riesgo”, explicó a SEMANA el experto brasileño Rodrigo Sini, investigador en biología molecular y celular.

Doctor Rodrigo Sini, experto en biología molecular y celular, argumenta que “el problema de las vacunas fue su propio logro: cuando la gente deja de ver las enfermedades". Foto: API Foto: API

El especialista también advirtió sobre el impacto de la desinformación en redes sociales: “La gente dejó de leer los periódicos y ahora lee Instagram, como si fuera una fuente confiable”.

En esa línea, la pediatra e infectóloga argentina Gabriela Ávalos alertó sobre el cambio en la percepción ciudadana tras la pandemia.

“La mayoría de las personas que no se vacunan no son antivacunas”, aseguró. Según explicó, hoy domina una idea peligrosa: “La narrativa que ahora domina es ‘a mí no me va a pasar’”.

También, el especial muestra cómo Colombia, con el Instituto Nacional de Salud (INS), bajo la dirección de Diana Marcela Pava, está vigilante del comportamiento del sarampión, más aún de cara al Mundial 2026, que se desarrollará en EE. UU., México y Canadá.

La directora del INS manifestó que, ante este contexto global por el brote de sarampión, el monitoreo no ha parado y esto obliga a estar atentos en regiones turísticas. Foto: INS, Getty Images Foto: Getty Images, INS

Este especial también pone el foco en la política pública y en temas relacionados, como el impacto del envejecimiento poblacional en la región, que se está presentando a pasos agigantados; el fenómeno antivacunas; las dificultades de acceso en zonas rurales y poblaciones migrantes, así como la necesidad de fortalecer las políticas públicas.

Testimonios como el de una madre y su bebé, de días de nacido, quien sobrevivió a uno de los virus que más vidas cobra en menores de seis meses, el virus sincitial respiratorio (VSR), unido a entrevistas, análisis, cifras de la OPS y el especial de SEMANA, profundizan en: ¿por qué América Latina perdió su liderazgo en vacunación y qué se necesita para evitar nuevos brotes? Descúbralo.