Vacunación en América Latina 2026: el regreso del sarampión revela las grietas en el sistema de salud

América Latina está pasando por un momento complicado en salud pública. Tras haber sido líder mundial en inmunización, la región enfrenta en 2026 un retroceso significativo, marcado por el resurgimiento del sarampión y una caída en las coberturas de vacunas esenciales.

Lo que durante años fue considerado un logro histórico de la salud pública —la eliminación de enfermedades prevenibles gracias a la vacunación— hoy enfrenta un retroceso que preocupa a expertos, gobiernos y organismos internacionales.

La palabra sarampión volvió a ocupar los titulares de los medios con la noticia de que esta enfermedad había registrado 1.031 casos de contagio en las primeras tres semanas de 2026, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llegando a números que preocupan: más de 15.300 casos confirmados en la región en el primer trimestre de 2026, 14.975 casos más en 13 países de las Américas, durante 2025.

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Sarampión y crisis de vacunación en América Latina: “1 de cada 4 niños quedó sin protección”

La pediatra e infectóloga Gabriela Ávalos advierte sobre la baja cobertura de vacunación en América Latina y el aumento de casos de sarampión. “Las vacunas están, pero no estamos llegando a todos”. ¿Qué está fallando en la región?

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¿Por qué América Latina perdió su liderazgo en inmunización?

La situación es especialmente alarmante porque la región en 2016 fue certificada libre de sarampión, aunque perdió ese estatus dos años después, lo recuperó en 2024 y volvió a perderlo en 2025. Ahora, el virus reaparece con fuerza en un escenario donde los sistemas de salud enfrentan nuevos desafíos demográficos y sociales.

“La reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”, afirmó en una conferencia de prensa el director de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, durante la Semana Mundial de la Inmunización que se llevó a cabo el pasado mes de abril.

Según el organismo panamericano, en 2025 se reportaron más de 250.000 casos de sarampión a nivel mundial, más de la mitad en África, la región del Pacífico Occidental y Europa. Menos del 6 % correspondieron a las Américas. Sin embargo, en los primeros tres meses de 2026, la región concentró el 21 % de los casos notificados a nivel global. Colombia, hasta el momento, lleva seis contagios confirmados de sarampión importado.

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A diario se aplican cientos de millones de dosis anuales en programas rutinarios bajo fuertes campañas de salud en torno a la inmunización, que cubre a mujeres embarazadas, niños, adolescentes y adultos. Durante la Semana Mundial de la Vacunación, del 25 de abril al 2 de mayo, en las Américas más de 70 a 80 millones de dosis son administradas en cada edición.

Pero las brechas persisten. Para los expertos reunidos en la Semana de la Inmunización en América Latina desarrollada en São Paulo, Brasil, la desigualdad en el acceso, a pesar de la disponibilidad de las dosis, pone en riesgo a poblaciones vulnerables frente a enfermedades prevenibles.

Tal es el caso que la OMS en su informe de vacunación de 2024 señalaba que “14,3 millones de lactantes a nivel mundial no recibieron la dosis inicial de la vacuna DTP debido a las carencias de los servicios de inmunización y de otros servicios de atención de salud, y otros 5,6 millones solo estaban parcialmente vacunados”.

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Vigilancia de Enfermedades Críticas en América Latina (2025)

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La falta de cobertura y acceso

Mientras la ciencia avanza con nuevas tecnologías y vacunas más sofisticadas, las coberturas siguen por debajo del 95 % recomendado para evitar brotes. Y el problema ya no es únicamente la disponibilidad de dosis, sino las personas a las que las vacunas no están llegando y una población que envejece.

“Buscábamos 90 % y ya estamos en un 80 a 75 % de cobertura. El mínimo aceptable es 75 %, y todo eso porque la gente no sabía de la enfermedad. La gente nos preguntaba: ‘Pero, ¿qué es polio? ¿Dónde está la polio?’ No había ningún caso de polio, pero algo pasaba hace tres décadas que hoy no ocurre: en ese momento todos corrían a buscar la vacuna”, comentó a SEMANA el doctor Rodrigo Sini, experto en biología molecular y celular, quien estuvo presente en la Semana de Inmunización en América Latina.

Después de la pandemia, la región volvió a administrar cientos de millones de dosis de vacunas al año con el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Países como Colombia, Brasil, Argentina y México superan los 25 y 30 millones de vacunas aplicadas anualmente. Sin embargo, el poco acceso a las vacunas en áreas rurales, entre la población migrante y en las zonas periféricas de las ciudades, debilita ese liderazgo del que se estaba orgulloso.

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Sini comentaba que “el problema de las vacunas fue su propio logro: cuando la gente deja de ver las enfermedades, deja de percibir el riesgo”, por lo que la región no ha logrado recuperar completamente las coberturas prepandemia, y eso ya está teniendo consecuencias.

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El experto brasileño, quien también ha desarrollado una trayectoria en investigación clínica, explicó cómo uno de los factores que enfrenta la vacunación recae en que, tras la pandemia, se puso en duda el poder de la inmunización.

“La explosión del uso de Internet, las redes sociales en especial, la gente dejó de leer los periódicos y ahora lee Instagram, como si eso fuera una fuente confiable. Todos esos factores han bajado y han traído esas enfermedades de nuevo y que estén otra vez en Latinoamérica”, dijo.

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‘A mí no me va a pasar’

Para la doctora Gabriela Ávalos, pediatra e infectóloga argentina, que ha trabajado en proyectos cruciales relacionados con la inmunización contra el neumococo, VSR, el meningococo y la covid-19, tras el impacto global que produjo la pandemia, la percepción ante las vacunas cambió.

“La mayoría de las personas que no se vacunan no son antivacunas”, dijo Ávalos a SEMANA. El problema, explica, es otro: “La gente ya no percibe las enfermedades como una amenaza inmediata, pues la narrativa que ahora domina para no acceder a las vacunas que están disponibles es ‘a mí no me va a pasar’”.

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Ávalos considera que la pandemia produjo una “fatiga colectiva” frente a los temas de salud pública y desplazó el foco de la vacunación rutinaria. “Las vacunas están… dejamos de proteger porque no tenemos las coberturas suficientes”, afirmó.

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Situación de Inmunización y Vigilancia en América Latina (2024-2025)

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La pediatra indicó la necesidad de “reconstruir la agenda de la inmunización, que sea sólida como siempre la tuvimos en América Latina”, al insistir en esa fuerte caída de cobertura en un 75 %, lo que se traduce en que uno de cada 4 niños se queda sin protección.

Producto de esa caída de cobertura está que, entre 2021 y 2024, una cifra preocupó a los expertos: 2.7 millones de niños no recibieron todas sus vacunas contra difteria, tétanos y tos ferina. Son los llamados “cero dosis”, menores que nunca tuvieron contacto con el sistema de salud.

“Esto son brechas por las cuales enfermedades tan contagiosas como el sarampión pueden provocar rebrotes y luego falla el sistema de salud por completo. Tiene que fallar una sola porción para que se generen rebrotes y reingresen exitosamente en donde habíamos erradicado”, comentó.

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El regreso del sarampión: experta alerta ante el acceso y la desinformación

Juliana Villarreal, experta en políticas públicas, advierte sobre la urgencia de aumentar la cobertura de vacunación en América Latina. La desinformación y la falta de educación debilitan la prevención y elevan el riesgo de nuevos brotes.

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“La vacunación es una inversión”

Una situación que también recae en el accionar de los gobiernos. Para Juliana Villarreal, experta en política pública, la causa de que el sarampión haya regresado se debe a que el síntoma más visible está en un sistema que perdió fuerza en la información y educación, pues lo mismo puede ocurrir con otros virus.

“Esto es un tema muy preocupante… Nosotros hemos visto casos de desinformación en múltiples enfermedades, no solamente en sarampión, y hemos visto también cómo la evidencia ha demostrado que las vacunas salvan vidas. Sin embargo, no fue suficiente y creo que sí nos descuidamos un poco en el tema de educar”, afirmó Villareal.

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Aclara también que hoy son muchos los gobiernos que ante estas alertas están trabajando fuertemente “para volver a disminuir estas tasas y erradicar enfermedades como el sarampión. Pero también tenemos que tener un compromiso de todos, no solo los gobiernos, no solo los médicos”.

Villarreal enfatiza la importancia de la responsabilidad en el tema de la inmunización, reconociendo los beneficios de implementar un buen plan en la región. Alrededor de 40 países y territorios están involucrados en estrategias regionales coordinadas, según el informe de la OPS de 2025. Además, se ha invertido más de 900 millones de dólares en suministros de salud, incluyendo vacunas.

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Indicador de dosis cero en niños en Latinoamérica

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“Muchas veces me hablan de la vacunación como un costo. La vacunación es una inversión. Es una inversión para la persona, para su salud. Es una inversión para el sistema de salud, porque estamos disminuyendo los costos que hay para el sistema cuando prevenimos enfermedades. Pero también es una inversión para la sociedad”, destacó Villareal.

Un informe de la OHE demostró que por cada dólar invertido en vacunación para adultos hay un rendimiento de 19 veces el retorno de esa inversión.

“Es fundamental que entendamos que la vacunación es una inversión económica… Estamos ahorrando en temas de productividad, estamos fortaleciendo la salud de las personas en edad de trabajar y estamos en un momento en que la población está envejeciendo y tenemos que invertir en prevención para lograr que esto sea una inversión y no un gasto”, manifestó.

Mientras bajan los casos de covid aumentan los de sarampión en el mundo, según la OMS y Unicef En 2020, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas a través de los servicios de salud de rutina, el número más alto desde 2009 y 3,7 millones más que en 2019. Ir al artículo

Datos de Población y Mortalidad en América Latina

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Envejecimiento poblacional y nuevas brechas de acceso

Uno de los mayores cambios que está evidenciando América Latina es el demográfico: está envejeciendo. El más reciente informe de la Cepal indica que en menos de una década la población de 60 años y más superará en tamaño al resto de grupos etarios en la región.

Razón por la que los datos estiman que para 2030 el número de adultos mayores representará el 1,65 % de la población total y el llamado de los expertos es a no centrar solamente la vacunación en la infancia, sino enfocarse también en los ancianos.

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Según un estudio de la American Health Foundation (AHF), las necesidades de prevención y protección en salud están cambiando debido al aumento de la población adulta mayor, una situación que, según Sini, se debe a que “en el pasado nadie miraba al viejo; hoy el viejo viaja, tiene relaciones sexuales, tiene una actividad social enorme y está viviendo mucho más. Pero obviamente tienen sus propias consecuencias y entre ellas está la inmunosenescencia, que es algo natural, o sea que es el envejecimiento de su sistema de defensa y ahí viene entonces esta importancia de entender que ellos son tan vulnerables como los niños”.

El hecho es que América Latina está presentando bajos índices de natalidad y un envejecimiento acelerado que ha llevado a que las prioridades en salud pública se estén redefiniendo en torno a la carga creciente de enfermedades durante la tercera edad.

“Necesitamos, sí, tener un llamado para una acción, necesitamos tener un trabajo conjunto entre gobiernos, empresas, sociedad, miembros de comunicación, para que las vacunaciones sean viables en esta población y tengamos, obviamente, acceso para todos y universal. Tenemos que tener un plan de vacunación”, recalcó Sini.

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Créditos Coordinador editorial: Juan Carlos Molano Carrillo Investigación y textos: Carolina Flechas Anzola Producción multimedia: José Barrera Hernández, Alejandro Bernal González Fotografía: Mario Inti, Getty Images Corrección de estilo: Fernando González, William Tocora, Érika Gómez Video: Cindy Torres Silva Edición de video: Javier Hernández

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