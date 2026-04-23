Reforzar vacunación contra sarampión: llamado de la OPS ante aumento de casos en las Américas

El continente americano enfrenta una creciente preocupación en materia de salud debido al aumento de casos de enfermedades en el mundo. En este contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó el más reciente balance de los casos registrados de sarampión en el continente durante este año.

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En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas (SVA), la cual se llevará a cabo desde el 25 de abril hasta el 2 de mayo, la OPS realizó un llamado de atención ante los incrementos de casos de sarampión que se han presentado en la región.

Número de casos de sarampión en el continente de América

De acuerdo con la información otorgada por la entidad, durante el año 2025 se notificaron un total de 14.767 casos confirmados en 13 países del continente. Esto, según la OPS, fue 32 veces más que lo registrado en el 2024.

Sin embargo, la tendencia de los casos de sarampión preocupa aún más a la Organización Panamericana de la Salud, ya que se informa que en lo transcurrido de este año ya se han reportado más de 15.300 casos, superando en poco tiempo los registros del año anterior. Estos datos demuestran que los casos en el continente de América equivalen al 21 % a nivel global.

Los países del continente que presentan mayores casos de sarampión son los siguientes: México, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, la entidad confirmó que hay una transmisión continuada que ha sido reportada en Bolivia y otros paises.

En Colombia, a la fecha se han confirmado cinco casos de sarampión, de los cuales cuatro se han registrado en Bogotá.

Conferencia de prensa de la OPS haciendo un llamado sobre los casos de sarampión Foto: Organización Panamericana de la Salud - API

El director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa, durante una conferencia de prensa que se realizó este miércoles, 23 de abril, en la ciudad de Washington, envió un mensaje para todos los países de la región, para que intensifiquen las acciones de inmunización y prevenir más casos de sarampión.

“La reemergencia del sarampión en las Américas es un retroceso importante, pero completamente reversible, que exige una acción decidida”, explicó Barbosa.

La OPS reiteró que el sarampión no debe ser tratado como una enfermedad leve, ya que genera complicaciones en aquellos que la reciben, como neumonía, encefalitis y ceguera o, en casos más graves, la muerte.

Según los registros, entre el 2025 y el primer trimestre de 2026 se han reportado 43 muertes que han sido asociadas al sarampión en la región.

El organismo advierte un aumento acelerado de contagios en el continente y pide intensificar la inmunización. Foto: AFP

El director Barbosa afirma que el principal desafío que tienen las entidades de salud no son las dosis de vacunas, sino que estas lleguen antes a aquellos que aún no tienen protección. Otros factores se ven con la desinformación de estos casos o las barreras de acceso a estas inmunizaciones.

Es ante esto que la OPS sigue realizando alternativas y fortalecimientos para seguir vigilando epidemiológicamente los casos de sarampión en el continente, donde invita a todos los ciudadanos a protegerse por medio de las vacunas. El director Barbosa comenta que el recibir una dosis no solo protege desde el ámbito individual, sino en lo colectivo, reiterando que se puede avanzar hacia una región libre de amenazas sanitarias ante la salud pública.