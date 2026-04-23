Jornada de vacunación en Bogotá este 25 de abril: 200 puntos y dosis contra influenza y brotes

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de la Salud, realizará una nueva jornada de vacunación este sábado 25 de abril de 2026, la cual extenderá sus servicios hasta el 2 de mayo.

La entidad pondrá a su disposición más de 200 puntos habilitados en toda la ciudad junto con jornadas comunitarias y estrategias de acceso en espacios de alta afluencia para poder vacunar a la ciudadanía. La jornada se realizará en el marco del día central de la Segunda Jornada Nacional de Vacunación.

Vacuna contra la influenza 2026: estos son los requisitos para los menores de edad

Durante la actividad, el Distrito dispondrá de todos los biológicos del programa, que protegen contra cerca de 33 enfermedades, incluyendo un millón de dosis de vacuna contra la influenza; la entidad sanitaria precisó que estas dosis están dirigidas principalmente a niños y niñas de 6 meses a 5 años, mujeres gestantes a partir de la semana 14, adultos mayores de 60 años y personas con patologías concomitantes.

Adicionalmente, se tendrá a disposición más de 100 equipos móviles que estarán recorriendo diariamente las localidades de la capital, priorizando aquellas zonas apartadas del distrito para poder ampliar el acceso a servicios de salud.

“Este sábado estamos invitando a los padres, madres y cuidadores a que se acerquen desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde para vacunar a los niños, niñas y personas mayores. Es importante saber que contamos con más de un millón de dosis de influenza y que estamos en una alerta sanitaria que nos convoca a protegernos contra el sarampión, la tosferina y la fiebre amarilla”, mencionó Patricia Molano, directora de Salud Colectiva.

Dosis de vacunas disponibles del Distrito

La ciudad de Bogotá cuenta actualmente con los requisitos y almacenamientos necesarios para responder ante las emergencias sanitarias que se están presentando en la ciudad y en el país. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, con corte al 31 de marzo, el distrito tiene a su disposición más de 100.000 dosis de triple viral, 44.738 dosis de DPT y 61.901 dosis de la vacuna contra el VPH.

La Secretaría de Salud busca ampliar la cobertura de vacunación y completar esquemas en la población bogotana. Foto: Secretaría de la Salud - API

Adicionalmente, el distrito cuenta con biológicos capaces de proteger a la ciudadanía, así como a los viajeros, contra la fiebre amarilla. Asimismo, los puntos de vacunación también se llevarán a cabo en centros comerciales de la ciudad, además de otros espacios de alta afluencia.

La Secretaría Distrital de Salud informa que esta movilización programada para el próximo sábado 25 de abril va dirigida a ofrecer mayores coberturas y garantizar esquemas completos en la población de Bogotá. Asimismo, realiza un llamado a todos los ciudadanos para poder evitar complicaciones ante posibles enfermedades sanitarias que pueden ser evadidas por medio de la vacunación

Los puntos de vacunación pueden ser consultados en la página web de la entidad: www.saludcapital.gov.co.