Vacuna contra la influenza 2026: estos son los requisitos para los menores de edad

El reciente pico respiratorio de la influenza en varios puntos del mundo, especialmente en zonas como Europa y países del este de Asia, conlleva el cuidado de cada uno de los ciudadanos por medio de la vacunación, especialmente a los menores de edad.

Bogotá pone a disposición más de 610.000 vacunas contra la influenza ante inicio del pico respiratorio

Es ante ello que el Ministerio de Salud emitió un comunicado informando su amplitud en el esquema de vacunación contra la influenza a los niños desde los 6 meses de edad y hasta los 5 años, esto con el objetivo de buscar reducir las complicaciones y hospitalizaciones en la primera infancia, en el marco de la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026.

Ante la responsabilidad de proteger desde una etapa temprana a una de las poblaciones que presenta mayores riesgos de enfermedad grave, la entidad ya distribuyó en todo el territorio nacional las dosis de vacuna, en torno a lo acordado en la Ley 2406 de 2024, la cual impulsa el fortalecimiento y la modernización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantizando de esta manera un espacio de mayor equidad, capacidad y oportunidad ante respuestas del Gobierno Nacional al sistema de salud.

“La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, mencionó el ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

La ampliación del sistema de vacunación ante la influenza en menores de edad busca como meta prevenir futuros casos que son constantes para ellos, como por ejemplo las infecciones respiratorias, sobre todo durante épocas que registran una alta circulación viral.

Adicionalmente, el implementar las vacunas dentro de este rango de edad evita que se presenten casos de complicaciones que luego pueden ser más difíciles de tratar por parte de doctores, médicos o cualquier otro funcionario de la salud.

La vacuna será aplicada en el país por medio de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad encargada de monitorear los virus circulantes tanto en el país como en el mundo.

¿Quiénes son las personas que se deben vacunar?

El Ministerio de la Salud recalca que las dosis de vacuna para la influenza no son solamente exclusivas para los grupos de infancia. Aquellos grupos que son priorizados por la entidad sanitaria son los siguientes:

Niñas y niños desde los 6 meses hasta los 5 años

Personas mayores de 6 años que presenten enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o hepáticas crónicas, diabetes, obesidad y enfermedades que generen alguna alteración en los sistemas de defensas

Gestantes a partir de la semana 14

Adultos mayores de 60 años

Talento humano en salud, sobre todo aquellos que prestan sus servicios médicos en urgencias, consulta externa y hospitalización pediátrica, unidades de cuidados intensivos, laboratorio clínico, vacunación y equipos básicos de salud

Cuidadores de personas menores de 18 años que hayan sido diagnosticados con cáncer

Recomendaciones del Ministerio de Salud

La entidad invita a los ciudadanos a seguir las siguientes recomendaciones para fortalecer las medidas preventivas ante el aumento de la influenza:

Hacer uso del tapabocas en caso de sentir síntomas respiratorios

Realizarse constantemente lavado de manos

Evitar el contacto con personas si presentas síntomas.

Consultar de manera oportuna signos de alarma como fiebre persistente, alguna dificultad para respirar o somnolencia

Mantener el esquema de vacunación al día