Colombia registra aumento de varicela en 2026: Bogotá y Antioquia presentan los mayores casos

En el más reciente boletín publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 12 (22 al 28 de marzo de 2026), se ha registrado un aumento de casos de Varicela en Colombia.

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De acuerdo con los datos difundidos por la entidad en su página web, los resultados demuestran que, hasta la fecha, las clínicas del país han reportado 5.709 casos de varicela, siendo este un incremento del 15 % en comparación con los hechos registrados en el primer trimestre del año 2025 con un total de 4.981 casos.

Las clínicas de Colombia han registrado, durante el primer trimestre, más de 5.700 casos de varicela en el país. Foto: getty Images / Jackyenjoyphotography

Entre los casos registrados, Bogotá presenta los números más altos con un total de 1.075 contagios, presentando un aumento frente a los 970 de 2025 (10,8 %).

El departamento de Antioquia sigue después al presentar 593 casos, aumentando a un 23 % en comparación con el año anterior, que registró 482 contagios.

Por su parte, en Norte de Santander, el crecimiento fue más notable al pasar de 184 a 390, mostrando un porcentaje del 111,9 %.

¿Qué es la varicela?

La varicela es una enfermedad benigna altamente contagiosa en la cual la persona afectada presenta ampollas que producen picazón en distintas partes del cuerpo.

Aunque esta enfermedad se presenta más en niños, puede afectar a adultos. Esta puede ser transmitida de dos maneras: al momento de tocar los líquidos de una ampolla de varicela o por medio de que alguien que presente los síntomas tose o estornude cerca de uno.

No obstante, gracias a las tecnologías y herramientas en el ámbito de la salud, la varicela es prevenible por medio de la vacunación, la cual puede ser aplicada de forma gratuita en el país.

Expertos recalcan y reiteran la importancia de aplicarse las dos dosis que protegen para la enfermedad, las cuales deben ser colocadas al primer año de edad y a los cinco años.

Prevención del virus de la varicela por medio de la vacunación. Foto: Getty Images

Entre otros tratamientos para las personas que sufren varicela, los expertos recomiendan mantener un buen higiene para evitar las infecciones sobreagregadas, recortar las uñas para prevenir rascarse en las zonas de picazón, usar ropa fresca, suave y fresca, e utilizar lociones antipruriginosas.