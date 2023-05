Escándalo por aplicación de vacunas vencidas a un grupo de niños en un jardín infantil

Una ingente polémica se ha desatado en Argentina, luego de que se conociera que un grupo de seis menores, adscritos a un jardín infantil conocido como ‘Tambor de Tacuarí’, en la localidad de Moreno, fueron inoculados, o vacunados, con medicamentos en contra de la varicela que se encontraban vencidos.

Según precisaron medios locales en ese país, las dosis aplicadas a este grupo de niños, con edades que oscilan entre los 3 y 5 años de edad, habían vencido cerca de 8 meses antes de la fecha de aplicación, lo que representa un atentado contra sus vidas, debido al eventual riesgo que ello podría haber acarreado.

De acuerdo con la denuncia, conocida por medios locales en Argentina, la aplicación de dichas vacunas tuvo lugar hace una semana, y el suministro de esta estuvo a cargo de personal de la Unidad Sanitaria N°1 La Perlita.

La vacuna aplicada es contra la varicela, y deberá volver a ser suministrada. - Foto: Getty Images

La vacunación se realizó al interior de las instalaciones del jardín infantil, y las vacunas vencidas hacían parte de un lote de medicamentos que había sido entregado a su vez por las mismas autoridades sanitarias del municipio, en medio del programa de inmunización de niños contra estas enfermedades.

El descubrimiento de la anomalía en el medicamento aplicado fue realizado por una de las madres de familia de los menores afectados, quien había concurrido al jardín infantil con el objetivo de conocer información sobre el plan de prevención contra otra enfermedad que amenaza a los niños en la localidad: el dengue.

En medio de la reunión, la madre decidió revisar la cartilla de vacunación y se encontró con la evidencia de la anomalía, advirtiendo que la fecha de vencimiento registrada en el medicamento que acababa de ser suministrado a su hijo y cinco compañeros más, era el 15 de septiembre del año 2022.

El hecho fue denunciado por una madre que casualmente acudió al jardín infantil y se percató de la anomalía. - Foto: Getty Images

Frente a la denuncia, medios locales en Argentina como TN, han denunciado que los directivos del referido jardín infantil han intentado salvar su responsabilidad, y han afirmado que ellos no tienen que ver con el proceso de vacunación, y que por el contrario, ellos también se consideran víctimas al tratarse de estudiantes de su institución. Las directivas el entro educativo advirtieron que ellos simplemente prestaron las locaciones para que se pudiera llevar a cabo la brigada de vacunación, acusando que hechos como el referido van en detrimento de la imagen de su institución y el prestigio de ella.

A su vez, el mismo medio referido cita la respuesta de las autoridades sanitarias de la ciudad, quienes han acusado que se trató de un error programático, lamentando los errores en la manipulación de los biológicos que se usaron para inmunizar a los niños, reconociendo de igual modo el riesgo que podrían haber corrido los niños.

Tras la denuncia, las autoridades sanitarias en Argentina también manifestaron la pertinencia de realizar nuevas revisiones a las reservas de sus biológicos, con el fin de evitar nuevos escenarios como estos.

Según las autoridades sanitarias, el hecho se derivó de que se revolvieran los biológicos. - Foto: Getty Images

Sobre el particular, las autoridades acusaron que el único riesgo de la aplicación de biológico vencido, es que este no tiene los mismos resultados, y que se debería considerar a los niños ‘afectados’, simplemente como no vacunados, pidiendo no dar mayor trascendencia a lo ocurrido.

Sin embargo, también se anunció una investigación para establecer las responsabilidades en lo ocurrido.