Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

Estados Unidos redujo las vacunas recomendadas para los bebés de 17 a diez inmunizaciones infantiles. Desde la vuelta de Donald Trump al poder, ha defendido la disminución de la larga lista de vacunas para los menores que, según el gobierno, convirtió al país en un caso extraño en medio de las demás naciones.

La decisión fue anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que, tras una revisión científica, le recomendó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se ajusten al calendario de vacunación que establecen otros países desarrollados.

“El presidente Trump nos ordenó examinar cómo otros países desarrollados protegen a sus niños y tomar medidas si lo hacen mejor”, detalló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado.

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

“Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que reforzamos la transparencia y el consentimiento informado”, agregó.

El Gobierno reveló las vacunas recomendadas. Foto: Pixabay

“Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, asegura el documento firmado por Kennedy Jr.

De acuerdo con el Gobierno, esta medida tiene la finalidad de alzar las tasas de vacunación infantil, que cayeron durante la pandemia del Covid-19 y desde entonces no se han recuperado. Lo anterior tiene relación con la desconfianza de la población hacia los CDC, a la Administración de Alimentos y Medicamento y otras instituciones de la salud.

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Por lo tanto, adaptar el calendario de vacunación con el de los 20 países desarrollados del mundo, podría ayudar a recuperar la confianza de los estadounidenses en que las recomendaciones del HHS se toman tras una investigación exhaustiva de la ciencia.

Deputy Secretary @HHS_Jim O’Neill, in his role as Acting Director of @CDCGov, today signed a decision memo accepting recommendations from a comprehensive scientific assessment of U.S. childhood immunization practices, following a directive from @POTUS to review international best… pic.twitter.com/IQkAmllatJ — HHS (@HHSGov) January 5, 2026

“La evaluación científica comparó las recomendaciones de vacunación infantil de Estados Unidos con las de países similares, analizó la aceptación de la vacuna y la confianza pública, evaluó la evidencia clínica y epidemiológica y las brechas de conocimiento, examinó los mandatos de vacunación e identificó los próximos pasos“, se lee en el informe a la prensa del HHS.

Según el departamento, el análisis estableció que “Estados Unidos se encuentra en una situación atípica entre los países desarrollados, tanto en el número de enfermedades abordadas en su calendario de vacunación infantil rutinaria como en el número total de dosis recomendadas“.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Así las cosas, las vacunas recomendadas que se mantienen son contras las enfermedades del: sarampión, las paperas, la rubéola, la polio, la tos ferina, el tétanos, la difteria, la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr.. Foto: Getty Images

Para otros sectores, como niños de alto riesgo por enfermedades respiratorias, el HHS recomienda las vacunas para la hepatitis A, hepatitis B, dengue, meningococo ACWY y meningococo B.

“Bajo el audaz liderazgo del presidente Trump, los CDC finalmente están adoptando actualizaciones de sentido común al calendario de vacunación infantil de Estados Unidos, basadas únicamente en el estándar de oro de la ciencia“, trinó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Esta acción histórica permite a los padres y médicos tomar las mejores decisiones individualizadas para proteger a los niños y, al mismo tiempo, restablecer la confianza tan necesaria en nuestro sistema de salud pública“, concluyó.