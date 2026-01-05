Estados Unidos

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

Las vacunas se adaptan a las que se recomiendan en otros países desarrollados, tras un estadio del Gobierno estadounidense.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
5 de enero de 2026, 11:38 p. m.
A male toddle is being vaccinated by a pediatrician in the clinic
A male toddle is being vaccinated by a pediatrician in the clinic Foto: Getty Images

Estados Unidos redujo las vacunas recomendadas para los bebés de 17 a diez inmunizaciones infantiles. Desde la vuelta de Donald Trump al poder, ha defendido la disminución de la larga lista de vacunas para los menores que, según el gobierno, convirtió al país en un caso extraño en medio de las demás naciones.

La decisión fue anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que, tras una revisión científica, le recomendó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se ajusten al calendario de vacunación que establecen otros países desarrollados.

“El presidente Trump nos ordenó examinar cómo otros países desarrollados protegen a sus niños y tomar medidas si lo hacen mejor”, detalló el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., en un comunicado.

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

“Tras una revisión exhaustiva de la evidencia, estamos alineando el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos con el consenso internacional, a la vez que reforzamos la transparencia y el consentimiento informado”, agregó.

Noticias Estados Unidos

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fue recluido Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Noticias Estados Unidos

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

Deportes

Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

Noticias Estados Unidos

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

Noticias Estados Unidos

El arte se toma las calles de EE.UU. : curiosa escultura de nieve causa sensación en Brooklyn; se convirtió en una atracción turística

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Noticias Estados Unidos

Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

Gente

Juez encargado del juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores llevó caso de plagio contra Shakira. Esta es su historia

Nación

Ante crisis con Estados Unidos, minDefensa, Pedro Sánchez, ve una oportunidad de oro: “Fortalecer cooperación con diferentes gobiernos”

Salud

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Nuevos análisis de la UKHSA indican que la vacuna 2025-2026 ofrece una eficacia del 70 % al 75 % para prevenir hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y de 30 % a 40 % en adultos.
El Gobierno reveló las vacunas recomendadas. Foto: Pixabay

“Esta decisión protege a los niños, respeta a las familias y reconstruye la confianza en la salud pública”, asegura el documento firmado por Kennedy Jr.

De acuerdo con el Gobierno, esta medida tiene la finalidad de alzar las tasas de vacunación infantil, que cayeron durante la pandemia del Covid-19 y desde entonces no se han recuperado. Lo anterior tiene relación con la desconfianza de la población hacia los CDC, a la Administración de Alimentos y Medicamento y otras instituciones de la salud.

OMS recuerda que la covid-19 sigue causando muertes y recomienda volver a vacunar a grupos de riesgo al cumplirse seis años de la pandemia

Por lo tanto, adaptar el calendario de vacunación con el de los 20 países desarrollados del mundo, podría ayudar a recuperar la confianza de los estadounidenses en que las recomendaciones del HHS se toman tras una investigación exhaustiva de la ciencia.

“La evaluación científica comparó las recomendaciones de vacunación infantil de Estados Unidos con las de países similares, analizó la aceptación de la vacuna y la confianza pública, evaluó la evidencia clínica y epidemiológica y las brechas de conocimiento, examinó los mandatos de vacunación e identificó los próximos pasos“, se lee en el informe a la prensa del HHS.

Según el departamento, el análisis estableció que “Estados Unidos se encuentra en una situación atípica entre los países desarrollados, tanto en el número de enfermedades abordadas en su calendario de vacunación infantil rutinaria como en el número total de dosis recomendadas“.

Fallo judicial sacude a inmigrantes: ICE podrá acceder a datos de Medicaid

Así las cosas, las vacunas recomendadas que se mantienen son contras las enfermedades del: sarampión, las paperas, la rubéola, la polio, la tos ferina, el tétanos, la difteria, la Haemophilus influenzae tipo B (Hib), la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., habla después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo con Pfizer para reducir los precios de los medicamentos de Medicaid en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 30 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Según se informa, la administración Trump llegó a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para vender voluntariamente sus medicamentos a través de Medicaid a precios más bajos. (Foto de Win McNamee/Getty Images)
El secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr.. Foto: Getty Images

Para otros sectores, como niños de alto riesgo por enfermedades respiratorias, el HHS recomienda las vacunas para la hepatitis A, hepatitis B, dengue, meningococo ACWY y meningococo B.

“Bajo el audaz liderazgo del presidente Trump, los CDC finalmente están adoptando actualizaciones de sentido común al calendario de vacunación infantil de Estados Unidos, basadas únicamente en el estándar de oro de la ciencia“, trinó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Esta acción histórica permite a los padres y médicos tomar las mejores decisiones individualizadas para proteger a los niños y, al mismo tiempo, restablecer la confianza tan necesaria en nuestro sistema de salud pública“, concluyó.

Más de Noticias Estados Unidos

Vista exterior del Centro de Detención Metropolitano en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York (Foto de Drew Angerer/Getty Images)

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fue recluido Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

x

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

x

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

Super Bowl LX 2026

Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

Ingeniero con uniforme de protección trabajando

El petróleo sube mientras crece la duda de que EE. UU. pueda explotar rápidamente las reservas venezolanas pese al anuncio de Trump

x

El arte se toma las calles de EE.UU. : curiosa escultura de nieve causa sensación en Brooklyn; se convirtió en una atracción turística

Un hombre fue trasladado al hospital tras ser herido por disparos en Fort Lauderdale. La policía continúa investigando los recientes incidentes con armas de fuego en la ciudad.

Tiroteo en Fort Lauderdale, Estados Unidos, deja un hombre hospitalizado y dispara alarma en la ciudad

Residencia permanente

Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

a crisis en Venezuela expone una profunda división internacional, con gobiernos que respaldan a Maduro y otros que apoyan la postura de Estados Unidos.

El mundo reacciona al golpe contra Nicolás Maduro: países se alinean a favor y en contra de Donald Trump

.

Gobernador de Minnesota, Tim Walz, renuncia a la candidatura para reelección: “He decidido retirarme de la contienda”

Noticias Destacadas