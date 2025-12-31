Estados Unidos

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Es el mayor brote de este virus en 30 años, la cantidad de casos es histórico.

Camilo Eduardo Velásquez

31 de diciembre de 2025, 11:33 p. m.
Aeropuerto de Nueva Jersey.

Debido a la temporada de fin de año y la alta cantidad de viajeros, se reporta un brote de sarampión que llegó a cifras históricas luego de 30 años; lo preocupante para los estadounidenses es la baja cantidad de vacunados con esta infección.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, en 2025, por primera vez, se registraron más de 2.000 contagios en un año, la cifra más alta.

EE. UU. enfrenta gigante brote de sarampión en varios estados que preocupa a las autoridades, ¿tiene que ver el esquema de vacunación?

Las autoridades sanitarias estadounidenses identificaron que los casos de sarampión reportados, provenían de dos grandes aeropuertos. La prevención se complica con la fácil transmisión, ya que desde un estornudo se puede contagiar.

Síntomas del sarampión

“Los síntomas del sarampión incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos, y un sarpullido que generalmente aparece entre tres y cinco días después de que comienzan los síntomas”, así lo reportan las autoridades. Las manchas rojas planas que suelen aparecer en la línea del cabello y pueden pasar por el torso, los brazos, las piernas y los pies son la principal alerta de este virus.

Según expertos, una persona que tiene el virus y tose, y por ende deja la infección en el aire, puede llegar a contagiar a una persona que esté en ese mismo lugar horas después del primer infectado.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey afirmó mediante un comunicado: “El NJDOH está trabajando en colaboración con los funcionarios de salud locales en el rastreo de contactos continuos y en los esfuerzos para notificar a las personas que podrían haber estado expuestas e identificar exposiciones adicionales que puedan haber ocurrido”.

La eficacia de la vacuna puede ser del 93 %, así escribió la Comisionada del DPH de Connecticut, la Dra. Manisha Juthani, en una declaración, como informó recientemente Fox News Digital: “La mejor manera de proteger a sus hijos y a usted mismo del sarampión es vacunándose”.

Aeropuertos donde se reportó el virus

La preocupación máxima es con las personas que no se han vacunado contra esta infección. El NJDOH reportó que fue desde el 12 de diciembre que un pasajero se identificó con sarampión, luego de transitar el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (Nueva Jersey).

Aerolíneas en Nueva York cancelan más de 1.000 vuelos debido a la temporada invernal de fin de año. Chicago en alerta

En Massachusetts, el departamento de salud estatal confirmó el contagio de un viajero que llegó al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, proveniente del Dallas-Fort Worth. Mediante el comunicado de prensa, se reportó que estuvo en el vuelo 2384 de American Airlines.

Noticias Destacadas