Estados Unidos

Aerolíneas en Nueva York cancelan más de 1.000 vuelos debido a la temporada invernal de fin de año. Chicago en alerta

Se registran retrasos de al menos 4.000 vuelos.

Camilo Eduardo Velásquez

26 de diciembre de 2025, 8:34 p. m.
Temporada Invernal está impactando fuerte en Nueva York. Foto: Composición Semana / GETTY

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS) advirtió sobre nevadas en la región cerca a los Grandes Lagos, sin embargo, las amenazas de tormenta se desplazarían al noreste.

Vuelos que viajaban desde Bogotá hacia Nueva York para el viernes, 26 de diciembre, ya fueron cancelados, así lo reportó en su página web la aerolínea Avianca.

Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

Tras la notificación de tormentas de nieve de hasta 9 pulgadas en Nueva York, las terminales aéreas afectadas son el Aeropuerto La Guardia de Nueva York, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey.

Según Flightware, las aerolíneas con más cancelaciones son JetBlue (225), Delta Air Lines (211), República (157), Suroeste (140) y American Airlines (97). Varias de ellas emitieron avisos, como es el caso de los usuarios de American Airlines, que está permitiendo reprogramación de los viajes sin costo alguno a algunos viajeros.

Presumían al menos 5.7 millones de viajeros en los aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey, entre el 22 de diciembre y el 4 de enero, sin embargo, Nueva York advierte una alerta para el viernes, 26 de diciembre, en la noche y el sábado, 27. Nueva Jersey declaró estado de emergencia para el viernes en la tarde.

Condiciones meteorológicas en Nueva York para los últimos días del 2025

Nueva York se prepara para tormentas invernales, así lo anunció su alcalde, Eric Adams: “Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público”; esto provocó que FlightAware registrara 785 vuelos cancelados en la ciudad más grande de Estados Unidos.

Los pronósticos advierten jornadas muy frías, acompañadas de nevadas para el viernes 26 de diciembre y para el sábado 27, precipitando 9.7 CMS de nieve el viernes y 3.4 CMS el sábado. Para el domingo y el lunes se esperan fuertes lluvias sin llegar a clasificar a tormentas, ya que se presumen máximo 8.7 MM de lluvia y lo mínimo para que sea considerado tormenta es 12.7 MM.

Una persona camina durante la nieve que cae, el domingo 14 de diciembre de 2025, en el distrito de Brooklyn de Nueva York. (Foto AP/Adam Gray) Foto: AP

El Servicio Meteorológico de EE. UU. prevé que a partir del martes, 30 de diciembre, la lluvia y la nieve no haga parte de los días de los neoyorkinos.

Condiciones meteorológicas en Chicago para los últimos días del 2025

Las condiciones climáticas que anticipa el NWS para Chicago son desalentadoras para el domingo 28 de diciembre y el lunes 29.

Durante el viernes 27 y el sábado 28 no se esperan condiciones climáticas difíciles para los viajeros de Chicago, ya que el Servicio Meteorológico de EE. UU. pronostica días acompañados del sol y la neblina.

El domingo 28 de diciembre de 2025 se esperan tormentas del nivel 2, ya que se encuentran precipitaciones de lluvia de al menos 0.6 pulgadas

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

