Avianca informa posibles cancelaciones y retrasos en vuelos a esta ciudad de Estados Unidos tras anuncio de fuerte tormenta de nieve

En plena celebración navideña, una alerta sobre la llegada de fuerte tormenta de nieve está provocando cambios en vuelos en todo Estados Unidos.

Por esta razón Avianca ha emitido una advertencia urgente a sus pasajeros con vuelos programados hacia Nueva York, ante la llegada de una potente tormenta de nieve que amenaza con paralizar el tráfico aéreo en el noreste de Estados Unidos.

La compañía activó un plan de protección flexible para itinerarios entre el 25 y el 27 de diciembre. A través de su cuenta de X Avianca anunció la activación de un plan de protección a sus pasajeros.

El protocolo beneficiará a aquellos pasajeros con tiquetes emitidos para el 25 al 27 de diciembre, quienes podrán modificar su itinerario sin costo adicional hasta treinta días después de que se normalicen las operaciones aéreas.

El beneficio aplica exclusivamente para quienes viajen en los días señalados y permite realizar cambios sin penalidad ni cobro por diferencia tarifaria, una medida que busca mitigar el impacto de las condiciones climáticas adversas sobre los planes de viaje.

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después. Foto: Getty Images via AFP

Los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York, La Guardia , John F. Kennedy y Newark figuran entre los más golpeados por la tormenta.

De acuerdo con reportes de seguimiento de vuelos como FlightAware al menos 400 vuelos han sido cancelados este viernes 26 de diciembre en estos terminales, sumando un total de 566 operaciones suspendidas en todo Estados Unidos en una sola jornada.

Avianca recomendó a sus clientes verificar el estado de sus vuelos a través de su Contact Center, app móvil o redes sociales antes de dirigirse a los aeropuertos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas de vigilia invernal para Nueva York y alrededores, pronosticando entre 13 y 23 centímetros de nieve acumulada en la ciudad entre la tarde este viernes 26 y la mañana del sábado 27 de diciembre.

En zonas como Long Island, el meteorólogo Richard Bann anticipó hasta 20 centímetros, con ráfagas de viento que complican el deshielo de pistas y carreteras.

La tormenta, que avanza desde el noroeste, podría extenderse hacia Filadelfia y el Atlántico Medio el sábado, mutando nieve en lluvia helada y hielo que amenaza con cortes de energía en Pensilvania.

Para el sábado 27, se esperan acumulaciones adicionales de 5 a 10 centímetros en áreas urbanas, prolongando las disrupciones aéreas hasta bien entrada la tarde.