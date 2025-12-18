Estados Unidos

Tormenta Blizzard obliga a cancelar viajes: ‘Solo emergencias’, alertan expertos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte “solo emergencias” mientras potentes ráfagas de viento y nieve crean condiciones peligrosas para el tránsito en varias regiones.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.
La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia. Foto: Captura de pantalla X@HassRiley61869

Una intensa advertencia de Blizzard (una tormenta de nieve intensa), emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha generado preocupación entre miles de residentes en el norte de Estados Unidos, en donde las autoridades han pedido que los desplazamientos se limiten estrictamente a situaciones de emergencia.

La alerta se da ante el avance de una emergencia invernal con fuertes vientos y nevadas, que complican a movilidad en carreteras y comunidades rurales, como se explica en un artículo de Newsweek.

Washington bajo el agua: lluvias persistentes obligan evacuaciones y activan alertas

Las áreas más afectadas por la tormenta Blizzard

Las áreas más afectadas por las advertencias se encuentran repartidas en varios estados del medio oeste y las Grandes Llanuras, incluidos Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana y Minnesota.

Se pronostica que la tormenta traerá acumulaciones de nieve de hasta varios centímetros acompañadas de vientos que pueden superar los 60 mph, reduciendo drásticamente la visibilidad.

Esta condición favorece la creación de “whiteout”,es decir, un blanco total en el horizonte que hace peligrosísimo conducir.

En boletines emitidos por el NWS, los meteorólogos subrayan que un aviso de Blizzard no solo significa intensa nevada, sino también vientos fuertes y nieve soplada que combinados pueden convertir las rutas en lugares extremadamente peligrosos.

En varios tramos de estas rutas, la visibilidad puede reducirse a menos de un cuarto de milla, un nivel en el que incluso conductores experimentados pueden perder el control, y las autoridades han instado a la población a posponer cualquier viaje no esencial hasta que las condiciones mejoren, como se registra en Newsweek.

Recomendación de “solo emergencia”

La recomendación de “solo emergencias” está pensada para minimizar los riesgos de accidentes y reducir la carga sobre los equipos de emergencia, que ya se preparan para responder a incidentes en zonas aisladas.

Además de la nieve y el viento, la tormenta podría causar cortes de energía y afectar servicios básicos, lo que a su vez podría complicar aún más la logística de rescate y apoyo durante las horas más críticas del fenómeno.

Tormenta invernal en Estados Unidos: las 10 reglas que le pueden salvar la vida al volante

Este tipo de advertencias no son usuales en la temporada invernal de Estados Unidos, pero cuando se combinan condiciones de nieve intensa con fuertes vientos, como ocurre actualmente en varios estados, las consecuencias pueden ser graves para quienes insisten en viajar pese a las advertencias oficiales.

El NWS continúa actualizando sus pronósticos y pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer cualquier cambio en la condición del clima y las restricciones de viaje.

