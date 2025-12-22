Mientras Estados Unidos entra en el corazón de la temporada navideña, millones de viajeros enfrentan un clima invernal que amenaza con convertir los planes de reunión familiar en una prueba de resistencia y paciencia.

A pocos días de la Navidad, diversos sistemas de tormentas han generado advertencias de viaje y alertas de clima severo en múltiples regiones, desde el oeste hasta el noreste del país, complicando las rutas terrestres y aéreas en uno de los periodos de mayor movimiento del año.

Así se clasifican las tormentas en Estados Unidos y cómo protegerse de ellas en esta temporada

Condiciones extremas en múltiples frentes

De acuerdo a lo que se ha registrado en medios como Newsweek, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), ha emitido advertencias de tormenta invernal y avisos meteorológicos vigentes en varios estados.

Esto refleja un patrón de clima severo que incluye nieve, lluvia intensa, vientos fuertes y superficies resbaladizas.

En el oeste, especialmente en California, las lluvias torrenciales han causado inundaciones repentinas, en donde las carreteras principales quedaron cerradas y a los automovilistas se les instó a evitar los desplazamientos no esenciales.

Además, desde las montañas de Sierra Nevada hasta los estados del noreste, las autoridades han actualizado sus pronósticos meteorológicos para incluir acumulaciones significativas de nieve y condiciones que reducen drásticamente la visibilidad, un escenario que convierte las carreteras interestatales en desafíos para conductores y flotas de transporte.

En regiones como Connecticut, se espera que la tormenta traiga una mezcla de nieve, lluvia helada y superficies congeladas justo en una jornada clave para los viajes previos a Navidad, creando condiciones peligrosas que podrían retrasar o cancelar desplazamientos, según reportes del NWS.

Telemundo Atlanta afirma que los meteorólogos señalan que estos sistemas invernales están asociados con patrones climáticos que favorecen la acumulación de nieve y temperaturas bajo cero en el norte y medio del país, que han afectado a Estados Unidos durante toda la temporada.

La nieve y el mal tiempo complican el tránsito en una autopista de Estados Unidos en plena temporada navideña, con millones de viajeros afectados por la tormenta invernal. Foto: AP / Alvaro Barrientos. Foto: AP

Impacto en la movilidad y desafíos para la temporada

La situación se agrava por la enorme afluencia de viajeros prevista para estas fechas.

La American Automobile Association (AAA), proyecta un récord histórico de desplazamientos durante las fiestas, con más de 122 millones de estadounidenses planeando viajar al menos 50 millas desde sus hogares entre el 20 de diciembre y el 1 de enero, lo que aumenta exponencialmente la probabilidad de congestionamientos y complicaciones derivadas del clima adverso.

Este contexto de alta demanda en transporte terrestre y aéreo coincide con condiciones que los meteorólogos describen como difíciles o incluso imposibles en ciertos corredores, especialmente donde la nieve y la lluvia helada afectan la capacidad de conducción segura y la operatividad normal de las aerolíneas.

El mapa que alarma a Florida, Estados Unidos: estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua

El impacto potencial de estas tormentas no se limita solo al clima, sino que tiene consecuencias directas en la logística de viajes, desde cancelaciones y demoras hasta el cierre temporal de carreteras y la reprogramación de vuelos.

Expertos en meteorología y tráfico recomiendan prudencia ante este escenario: evaluar la necesidad real de viajar, revisar las actualizaciones en tiempo real del NWS y agencias de transporte, y prepararse adecuadamente para condiciones adversas que podrían prolongarse más allá de la Nochebuena.