El mapa que alarma a Florida, Estados Unidos: estas ciudades podrían desaparecer bajo el agua

Una proyección científica muestra como la subida del nivel del mar podrías inundar zonas densamente pobladas del estado, afectando ciudades, playas icónicas y reservas naturales.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

17 de diciembre de 2025, 3:42 p. m.
Zonas del estado de Florida que podrían quedar inundadas si el nivel del mar continúa aumentando por efecto del cambio climático.
Zonas del estado de Florida que podrían quedar inundadas si el nivel del mar continúa aumentando por efecto del cambio climático. Foto: Getty Images

Un nuevo mapa basado en proyecciones científicas vuelve a encender las alertas sobre el futuro de Florida frente al cambio climático.

La visualización, elaborada con datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y difundida por Newsweek, muestra cómo una subida extrema del nivel del mar podría alterar de manera drástica la geografía del estado, dejando bajo el agua extensas zonas urbanas, playas y áreas naturales protegidas.

¿Qué revela el mapa sobre el futuro de las ciudades costeras?

El escenario analizado contempla un aumento de hasta 10 pies, cerca de 3 metros, en el nivel del mar.

Aunque se trata de una proyección a largo plazo, expertos citados en los medios en mención advierten que no es una hipótesis descartable si continúan las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global mantiene su ritmo actual.

La combinación del derretimiento de glaciares y capas de hielo con la expansión térmica del océano está acelerando un fenómeno que ya se siente en la vida cotidiana de las comunidades costeras.

Según el mapa de la NOAA, ciudades del este y del oeste del estado figuran entre las más vulnerables.

Zonas densamente pobladas como Miami Beach, Fort Lauderdale, Hollywood, Tampa o St. Petersburg, quedarían parcial o totalmente sumergidas, mientras que las playas turísticas de alto valor económico como Daytona Beach o Cocoa Beach, desaparecerían del mapa como se conocen hoy.

El impacto no se limitaría a áreas residenciales, sino que también alcanzaría carreteras, aeropuertos y sistemas de servicios básicos.

El mapa interactivo elaborado con datos científicos ilustra cómo el aumento del nivel del mar podría transformar drásticamente la costa de Florida y poner en riesgo ciudades enteras.
El mapa interactivo elaborado con datos científicos ilustra cómo el aumento del nivel del mar podría transformar drásticamente la costa de Florida y poner en riesgo ciudades enteras. Foto: Captura de pantalla del mapa de la NOAA

Impacto ambiental y riesgos que ya se sienten en Florida

El riesgo se extiende a ecosistemas únicos. Los Everglades y el Biscayne National Park, considerados joyas naturales de Estados Unidos, quedarían bajo el agua en este escenario, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y el equilibrio ambiental del sur de Florida.

Científicos consultados por Newsweek subrayan que la pérdida de estos humedales agravaría el problema, ya que funcionan como barreras naturales frente a inundaciones y tormentas.

Más allá de la magnitud del aumento proyectado, los especialistas coinciden en que no es necesario llegar a esos niveles para sufrir daños severos.

Florida ya enfrenta inundaciones recurrentes durante mareas altas y tormentas moderadas, incluso en días soleados, un fenómeno cada vez más frecuente que anticipa los desafíos económicos y sociales por venir.

Para los expertos, el mapa no es solo una proyección a futuro, sino una advertencia clara sobre la adaptación y la reducción de emisiones serán claves para evitar que el agua termine redibujando de forma permanente el mapa del estado.

