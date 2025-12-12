Suscribirse

Estados Unidos

Washington bajo el agua: lluvias récord y “río atmosférico” desatan inundaciones catastróficas y evacuaciones masivas

Un río atmosférico descarga más de 30 cm de lluvia; miles huyen mientras cielos y ríos parecen haberse confabulado contra el noroeste.

12 de diciembre de 2025, 12:21 p. m.
Residentes y equipos de emergencia sortean calles convertidas en ríos tras las lluvias históricas del 11 de diciembre de 2025.
Un potente río atmosférico que ha descargado lluvias ininterrumpidas sobre el noroeste del Pacífico ha provocado inundaciones sin precedentes en el estado de Washington.

Los niveles de los ríos se han elevado peligrosamente, destruyendo infraestructuras y obligando a decenas de miles de residentes a huir de sus hogares, mientras las autoridades luchan por contener una crisis que sigue extendiéndose.

Lluvias históricas desbordan ríos y obligan a evacuaciones

En los últimos días, un río atmosférico, una masa de aire cargada de humedad, que se extiende miles de kilómetros, ha azotado el Pacífico Noroeste, vertiendo cantidades de lluvia que superan registros históricos en el estado de Washington.

El fenómeno ha empapado regiones enteras desde principios de la semana, llevando a que varios ríos principales, como el Skagit y el Snohomish, alcancen niveles de inundación extremadamente peligrosos y superen umbrales críticos, como se registra en The Watchers.

Las lluvias intensas han saturado cuencas y valles, provocando que calles, carreteras y comunidades ribereñas queden bajo agua.

En el condado de Skagit y otras regiones del oeste del estado, el agua ha anegado zonas residenciales, destruyendo propiedades y obligando a evacuar a miles de personas.

Las órdenes de evacuación, que en algunos casos abarcan hasta 100.000 residentes, se emitieron mientras los niveles del agua seguían subiendo el jueves y persistían las amenazas inmediatas de inundación grave.

Medios como KTVZ, la intensisad de la luvia ha sido tal, tal que incluso áreas menos propensas a tormentas invernales, por ejemplo cerca de las montañas Cascade y Olympic, han registrado acumulaciones extraordinarias, exacerbando aún más el riesgo de desbordes e interrupciones.

Respuesta de emergencia y despliegue de recursos

Ante la escala del desastre, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia para todo el estado, habilitando recursos estatales y federales, y movilizando a la Guardia Nacional para operaciones de rescate y apoyo, como lo registra AP News.

Los equipos de emergencia se han enfrentado a rutas cortadas, deslizamientos de tierra y comunidades aisladas.

Helicópteros y embarcaciones de rescate han sido desplegados para asistir a residentes atrapados o en zonas peligrosas. Además, varios estados cercanos, entre ellos California, han enviado unidades de búsqueda y rescate, reforzando los esfuerzos en tierra y agua para responder a una situación que rápidamente se ha vuelto crítica.

Autoridades locales y el Servicio Meteorológico Nacional han emitido advertencias continuas, advirtiendo que aunque las lluvias más intensas podrían disminuir en las próximas horas o días, los ríos permanecerán en niveles peligrosos y pueden seguir inundando áreas bajas y agravar daños ya existentes.

El impacto humano y económico de este evento aún se está evaluando, pero ya se vislumbra como uno de los episodios de precipitaciones y crecidas más severos de la historia reciente del Pacífico Noroeste.

Con miles de hogares anegados, infraestructuras clave dañadas y comunidades enteras desplazadas, los agentes de respuesta y los residentes continúan enfrentando no solo el presente inmediato del desastre, sino también la reconstrucción de largo plazo que esta catástrofe exigirá.

