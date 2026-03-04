Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

El frío regresó con fuerza a Nueva York y Newark y obligó a activar nuevamente el Código Azul, el protocolo que se pone en marcha cuando las temperaturas representan un riesgo real para quienes están en la calle o viven sin calefacción.

Con mínimas bajo cero, la prioridad es clara: que nadie pase la noche expuesto al hielo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región enfrentó mínimas cercanas a los -10 °C con sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.

Ese descenso abrupto fue suficiente para que las autoridades municipales activaran el plan especial que obliga a ampliar la capacidad de los refugios y a reforzar la asistencia en calle.

Cuando el Código Azul entra en vigor, ningún refugio puede rechazar a alguien por falta de cupo y se intensifican los recorridos nocturnos para persuadir a quienes dudan en abandonar la intemperie.

Mientras el pronóstico mantenga temperaturas críticas, la alerta seguirá vigente.

Lugares habilitados y recursos disponibles durante el Código Azul en Nueva York y Newark

Hay una red de refugios, centros comunitarios y puntos de ayuda para distribución de mantas y abrigos tanto en Nueva York como en Newark/Nueva Jersey,.

Muchos de estos espacios están disponibles de forma gratuita y sin preguntar por documentación.

En Nueva York

Durante la activación del Código Azul se abren distintos espacios donde cualquier persona puede entrar para mantenerse caliente, recibir abrigo o donar ropa de invierno sin importar su estatus migratorio:

Refugios oficiales del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS): funciona con reglas más flexibles durante el Código Azul para aceptar a todas las personas que busquen un lugar seguro, comida caliente y cama temporal.

funciona con reglas más flexibles durante el Código Azul para aceptar a todas las personas que busquen un lugar seguro, comida caliente y cama temporal. Centros comunitarios y de baja barrera (“Drop-in centers” / “Safe havens”): espacios que permiten descansar, calentarse y recibir atención básica sin trámites complejos.

espacios que permiten descansar, calentarse y recibir atención básica sin trámites complejos. Puntos comunitarios de distribución de abrigos y mantas: Rauschenbusch Metro Ministries (410 W 40th Street, Manhattan): ofrece ropa de invierno gratuita por orden de llegada; Free Closet de la Catedral de San Juan el Divino (1047 Amsterdam Ave con la calle 112): entrega abrigos y accesorios para el frío; Mission Church John 3:16 (518 W 168th St., Nueva York): repartos de abrigo; Coalición para las Personas Sin Hogar : distribución de prendas y suministros de invierno.

(410 W 40th Street, Manhattan): ofrece ropa de invierno gratuita por orden de llegada; de la Catedral de San Juan el Divino (1047 Amsterdam Ave con la calle 112): entrega abrigos y accesorios para el frío; (518 W 168th St., Nueva York): repartos de abrigo; : distribución de prendas y suministros de invierno. Línea 311: por si alguien necesita encontrar un centro de calentamiento (warming center) o saber qué refugios están activos en ese momento.

Se acercan temperaturas muy frías en la ciudad de Nueva York y el Código Azul puede salvar vidas.



Cuando la temperatura es de 32°F (0 °C) o menos, de 4 p.m. a 8 a.m., se activa el Código Azul.



📲 Si durante este tiempo ve a alguien en la calle que necesite ayuda, llame al 311. pic.twitter.com/drrAS3JMMt — Ciudad de Nueva York (@nycgob) January 17, 2025

En Newark y Nueva Jersey