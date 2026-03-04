Estados Unidos

Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

Las autoridades reactivaron el plan de emergencia ante temperaturas bajo cero y habilitaron centros de calentamiento, refugios temporales y puntos de distribución de mantas y ropa de invierno sin costo.

Margarita Briceño Delgado

4 de marzo de 2026, 10:20 a. m.
Autoridades de Nueva York y Newark activaron el Código Azul ante temperaturas bajo cero, habilitando refugios y centros de calentamiento para proteger a personas sin hogar o sin calefacción.
Autoridades de Nueva York y Newark activaron el Código Azul ante temperaturas bajo cero, habilitando refugios y centros de calentamiento para proteger a personas sin hogar o sin calefacción. Foto: Getty Images

El frío regresó con fuerza a Nueva York y Newark y obligó a activar nuevamente el Código Azul, el protocolo que se pone en marcha cuando las temperaturas representan un riesgo real para quienes están en la calle o viven sin calefacción.

Con mínimas bajo cero, la prioridad es clara: que nadie pase la noche expuesto al hielo.

Activan el Código Azul en Nueva York y Newark por temperaturas bajo cero y riesgo para personas sin refugio

El Código Azul volvió a activarse en Nueva York y Newark por cuenta de temperaturas bajo cero que representan un riesgo real para quienes viven en la calle o no cuentan con calefacción.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región enfrentó mínimas cercanas a los -10 °C con sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.

Ese descenso abrupto fue suficiente para que las autoridades municipales activaran el plan especial que obliga a ampliar la capacidad de los refugios y a reforzar la asistencia en calle.

Cuando el Código Azul entra en vigor, ningún refugio puede rechazar a alguien por falta de cupo y se intensifican los recorridos nocturnos para persuadir a quienes dudan en abandonar la intemperie.

Mientras el pronóstico mantenga temperaturas críticas, la alerta seguirá vigente.

Lugares habilitados y recursos disponibles durante el Código Azul en Nueva York y Newark

Hay una red de refugios, centros comunitarios y puntos de ayuda para distribución de mantas y abrigos tanto en Nueva York como en Newark/Nueva Jersey,.

Muchos de estos espacios están disponibles de forma gratuita y sin preguntar por documentación.

En Nueva York

Durante la activación del Código Azul se abren distintos espacios donde cualquier persona puede entrar para mantenerse caliente, recibir abrigo o donar ropa de invierno sin importar su estatus migratorio:

  • Refugios oficiales del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS): funciona con reglas más flexibles durante el Código Azul para aceptar a todas las personas que busquen un lugar seguro, comida caliente y cama temporal.
  • Centros comunitarios y de baja barrera (“Drop-in centers” / “Safe havens”): espacios que permiten descansar, calentarse y recibir atención básica sin trámites complejos.
  • Puntos comunitarios de distribución de abrigos y mantas: Rauschenbusch Metro Ministries (410 W 40th Street, Manhattan): ofrece ropa de invierno gratuita por orden de llegada; Free Closet de la Catedral de San Juan el Divino (1047 Amsterdam Ave con la calle 112): entrega abrigos y accesorios para el frío; Mission Church John 3:16 (518 W 168th St., Nueva York): repartos de abrigo; Coalición para las Personas Sin Hogar: distribución de prendas y suministros de invierno.
  • Línea 311: por si alguien necesita encontrar un centro de calentamiento (warming center) o saber qué refugios están activos en ese momento.

En Newark y Nueva Jersey

  • El sistema de Código Azul se coordina a través de NJ 211, una plataforma que actualiza la lista de centros de calentamiento (warming centers) y refugios activos en cada condado durante las alertas por frío intenso.
  • Cuando Code Blue está en vigor, bibliotecas públicas, centros comunitarios, centros para adultos mayores y otros edificios públicos funcionan como espacios donde la gente puede entrar para resguardarse, recibir bebidas calientes y en muchos casos también mantas y ropa de abrigo.
  • Para encontrar el lugar activo más cercano en Newark o cualquier parte de Nueva Jersey, las personas pueden marcar el 2-1-1 y pedir información detallada.

