Código Azul vuelve a activarse en Nueva York y Newark por frío extremo: abren refugios y entregan abrigos gratis

El frío regresó con fuerza a Nueva York y Newark y obligó a activar nuevamente el Código Azul, el protocolo que se pone en marcha cuando las temperaturas representan un riesgo real para quienes están en la calle o viven sin calefacción.
Con mínimas bajo cero, la prioridad es clara: que nadie pase la noche expuesto al hielo.
El Código Azul volvió a activarse en Nueva York y Newark por cuenta de temperaturas bajo cero que representan un riesgo real para quienes viven en la calle o no cuentan con calefacción.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la región enfrentó mínimas cercanas a los -10 °C con sensaciones térmicas aún más bajas debido al viento.
Ese descenso abrupto fue suficiente para que las autoridades municipales activaran el plan especial que obliga a ampliar la capacidad de los refugios y a reforzar la asistencia en calle.
Cuando el Código Azul entra en vigor, ningún refugio puede rechazar a alguien por falta de cupo y se intensifican los recorridos nocturnos para persuadir a quienes dudan en abandonar la intemperie.
Mientras el pronóstico mantenga temperaturas críticas, la alerta seguirá vigente.
Lugares habilitados y recursos disponibles durante el Código Azul en Nueva York y Newark
Hay una red de refugios, centros comunitarios y puntos de ayuda para distribución de mantas y abrigos tanto en Nueva York como en Newark/Nueva Jersey,.
Muchos de estos espacios están disponibles de forma gratuita y sin preguntar por documentación.
En Nueva York
Durante la activación del Código Azul se abren distintos espacios donde cualquier persona puede entrar para mantenerse caliente, recibir abrigo o donar ropa de invierno sin importar su estatus migratorio:
- Refugios oficiales del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS): funciona con reglas más flexibles durante el Código Azul para aceptar a todas las personas que busquen un lugar seguro, comida caliente y cama temporal.
- Centros comunitarios y de baja barrera (“Drop-in centers” / “Safe havens”): espacios que permiten descansar, calentarse y recibir atención básica sin trámites complejos.
- Puntos comunitarios de distribución de abrigos y mantas: Rauschenbusch Metro Ministries (410 W 40th Street, Manhattan): ofrece ropa de invierno gratuita por orden de llegada; Free Closet de la Catedral de San Juan el Divino (1047 Amsterdam Ave con la calle 112): entrega abrigos y accesorios para el frío; Mission Church John 3:16 (518 W 168th St., Nueva York): repartos de abrigo; Coalición para las Personas Sin Hogar: distribución de prendas y suministros de invierno.
- Línea 311: por si alguien necesita encontrar un centro de calentamiento (warming center) o saber qué refugios están activos en ese momento.
Cuando la temperatura es de 32°F (0 °C) o menos, de 4 p.m. a 8 a.m., se activa el Código Azul.
Cuando la temperatura es de 32°F (0 °C) o menos, de 4 p.m. a 8 a.m., se activa el Código Azul.
📲 Si durante este tiempo ve a alguien en la calle que necesite ayuda, llame al 311. pic.twitter.com/drrAS3JMMt
En Newark y Nueva Jersey
- El sistema de Código Azul se coordina a través de NJ 211, una plataforma que actualiza la lista de centros de calentamiento (warming centers) y refugios activos en cada condado durante las alertas por frío intenso.
- Cuando Code Blue está en vigor, bibliotecas públicas, centros comunitarios, centros para adultos mayores y otros edificios públicos funcionan como espacios donde la gente puede entrar para resguardarse, recibir bebidas calientes y en muchos casos también mantas y ropa de abrigo.
- Para encontrar el lugar activo más cercano en Newark o cualquier parte de Nueva Jersey, las personas pueden marcar el 2-1-1 y pedir información detallada.