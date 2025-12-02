Suscribirse

Estados Unidos

Nueva York y la Costa Este se preparan para la primera tormenta de hielo y nieve en invierno. Hay estados en emergencia

En algunas zonas caerá hasta 25 centímetros de nieve.

Redacción Mundo
2 de diciembre de 2025, 3:07 p. m.
Este tipo de climas no son tan extremos en esta época del año, pero los pronósticos indican que esta vez será muy similar a temporadas invernales fuertes. | Foto: Getty Images

La Costa Este se prepara para la primera ráfaga de nieve y hielo propia del invierno, con tormentas que pueden afectar la cotidianidad de millones de personas.

Contexto: Impactante choque masivo en Estados Unidos quedó grabado en video: más de 40 vehículos involucrados en tormenta de nieve

La tormenta invernal para esta región de EE. UU. llega después de que el clima invernal posterior al Día de Acción de Gracias causara accidentes automovilísticos y llamadas de asistencia al conductor en las llanuras, los Grandes Lagos y el Medio Oeste, indica NBC News.

Las nevadas extremas pueden casuar afectaciones eléctricas | Foto: Bloomberg via Getty Images

Incluso, mientras que una tormenta se dirige hacia el Valle del Mississippi estados como Michigan, Indiana e Illinois, dice el NWS (Servicio meteorológico Nacional).

La afectación en la Costa Este

El clima gélido se sentirá con fuerza en Nueva Inglaterra, Nueva Jersey y partes de Ohio, Pensilvania y Nueva York.

En el noroeste de Ohio, se podría presentar hasta 12 centímetros de nieve.

Contexto: Alerta máxima: hasta 25 pulgadas de nieve y ventiscas golpean el norte de los Estados Unidos

Si bien la ciudad de Nueva York habrá algo de lluvia helada, zonas como Buffalo, Syracuse y Albany recibirán hasta 13 centímetros de nieve.

Los pronósticos indican que dicimebre será helado. | Foto: Bloomberg via Getty Images

El clima extremo se daría hacia el norte del Atlántico Medio, donde varios condados recibirán alrededor de 2,5 centímetros de nevisca cada hora, llegando a los 25 cm, dificultando la movilidad de forma considerable.

Los condados de Hunterdon, Morris, Passaic, Sussex y Warren en Nueva Jersey serán impactados con estas condiciones desde el martes 2 de diciembre en horas de la mañana.

Recomendaciones para el clima invernal

Esta combinación de lluvia, nieve y viento helado hace que caminar las calles sea una tarea compleja, así que miles de personas optan por disminuir las salidas de sus casas, al menos en los momentos más extremos de la tormenta.

La conducción durante esta época se vuelve más peligrosa. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Las temperaturas en este tipo de eventos suelen marcar el -0, por lo que es menester el uso de ropa de adecuada, incluso con más de una capa para evitar complicaciones con el frío.

Contexto: Las zonas que afectará la ola de frío en EE. UU.; tormentas intensas y “nevadas contundentes”

Por su parte, las carreteras se ponen de conducción difícil, por lo que las autoridades instan a manejar con precaución, despacio y dejando un espacio prudente entre vehículos.

Los protocolos de emergencia ya están activados en los estados mencionados, adaptando buena parte de su capacidad a respuestas inmediatas en caso de necesitarlo.

