Alerta máxima: hasta 25 pulgadas de nieve y ventiscas golpean el norte de los Estados Unidos

El National Weather Service advierte sobre acumulaciones extremas y vientos de hasta 55 mph que podría paralizar carreteras y servicios durante varios días

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

25 de noviembre de 2025, 12:18 p. m.
Los impactos del clima se podrán sentir desde este fin de semana y hasta la próxima semana
La combinación de nieve intensa y vientos de hasta 55 mph amenaza con crear condiciones de visibilidad casi nula en varias regiones del país. | Foto: Getty Images

Una tormenta invernal histórica amenaza al norte y centro de Estados Unidos, con nieve que puede superar los 60 cm, rachas de viento huracanadas y visibilidad casi nula, generando un riesgo crítico para con ductores y residentes de la zona.

¿Por qué la alerta en el norte de Estados Unidos?

La alerta emitida por el National Weather Service (NWS) advierte de un escenario extremo, caracterizado por la presencia de hasta 25 pulgadas de nieve, vientos que pueden alcanzar los 55 mph (88 km/h), y condiciones de visibilidad dramáticamente reducidas.

Este fenómeno se presentará entre este martes y miércoles, con efectos que podrían prolongarse hasta el fin de semana.

Según un artículo de Newsweek, el sistema meteorológico es capaz de golpear con dureza zonas del norte y centro de los EE.UU., entre las que se cuentan los condados de Minnesota, Wisconsin, Michigan y más allá.

La alerta detalla acumulaciones de nieve significativas, por ejemplo, en el norte de Wisconsin algunos condados podrían recibir hasta 25 pulgadas, acompañadas de rachas fuertes de viento.

La combinación de nieve densa más viento fuerte genera lo que técnicamente se conoce como white‑out (blanqueamiento total de visibilidad) y drifts de nieve que crecen con rapidez, obstruyendo carreteras, rutas de evacuación y el tránsito cotidiano.

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después.
Equipos de emergencia se preparan para jornadas críticas ante la tormenta que podría paralizar comunidades enteras en cuestión de horas. | Foto: Getty Images via AFP

Puntos claves en donde se desarrollará la tormenta de nieve

De acuerdo a lo que se explica en el mismo artículo en mención, este podría ser el comportamiento esperado justo para los días antes de Acción de Gracias:

En Minnesota‑norte‑centro, se espera de 4 a 11 pulgadas de nieve en algunos condados, con ráfagas de hasta 40 mph.

En Wisconsin, condados como Ashland e Iron podrían ver hasta 25 pulgadas.

En Michigan, zonas del Upper (lado norte del estado) junto al Lago Superior, están bajo aviso de acumulaciones máximas y viento hasta 50 mph.

Las rutas de viaje hacia el festivo de Acción de Gracias se encuentran seriamente amenazadas, por lo que cualquier demora o cierre tendría efectos sobre servicios, suministros y desplazamientos familiares.

¿Qué deberían hacer los afectados?

Ante esta advertencia, los residentes en las zonas en riesgo deben activar un plan inmediato, el cual incluye asegurar provisiones para al menos 72 horas, revisar generadores o sistemas de calefacción alternativos, evitar viajar y prestar atención a actualizaciones locales de carreteras y servicios de emergencia.

Para quienes deben desplazarse, se recomienda salir antes de que se intensifique el temporal, informar a un contacto de confianza de la ruta y hora estimadas, llevar teléfono cargado, gasolina completa, cadenas o neumáticos de invierno, víveres y mantas en el vehículo.

En caso de quedar atrapado, permanecer dentro del coche hasta que llegue ayuda, mantener ventilación adecuada y estar alerta de las condiciones que puedan cambiar con rapidez.

Este aviso de la NWS no es un llamado a alarmarse sin razón, sino que es un urgente recordatorio de que, bajo ciertas condiciones, el invierno puede incrustar su potencia con fuerza.

Para quienes están en las zonas de riesgo, actuar ahora puede marcar la diferencia entre pasar bien el temporal o vivirlo como crisis.

