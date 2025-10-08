Todos los excursionistas que quedaron atrapados el pasado fin de semana por las fuertes nevadas en el lado tibetano del monte Everest, en el oeste de China, fueron rescatados, según informó la prensa estatal.

El operativo de rescate inició el fin de semana, cuando la nieve bloqueó a centenares de senderistas y trabajadores.

La evacuación se desarrolló en varias fases, según detalló el gobierno local: el lunes al mediodía, aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender; el resto fue evacuado el martes; y la operación se dio por finalizada a primera hora del miércoles con la puesta a salvo de los últimos 200 excursionistas.

La evacuación de excursionistas en el Everest | Foto: AFP

En total, 580 alpinistas y más de 300 guías y acompañantes se habían agrupado en la pequeña ciudad de Qudang para refugiarse, precisó la agencia oficial china Xinhua, citando a las autoridades locales.

Las autoridades rescataron a unos 350 excursionistas que lograron descender al medio día del lunes, pero más de 200 personas seguían atrapadas en campamentos en altura en esa montaña, afirmó el gobierno local.

Según su relato, los equipos de rescate habían conseguido contactar con ellas y les instaron a alcanzar un punto de encuentro acordado.

Un excursionista contactado por AFP compartió en redes sociales videos de carpas en esa zona cubiertas casi por completo de nieve y dijo que había logrado llegar a salvo a un poblado el domingo.

La evacuación de excursionistas en el Everest | Foto: AFP

Otra excursionista fue evacuada tras quedar atrapada por una fuerte nevada. Según relató, tras dos días de caminata, su grupo logró llegar al centro de rescate con ayuda de bomberos que despejaron el camino con ayuda de yaks y caballos.

El temporal de nieve en la meseta tibetana también causó estragos en la provincia de Qinghai, al norte de la región del Tíbet, donde un excursionista murió de frío, señaló CCTV citando a los servicios de seguridad.

Muchos otros excursionistas, que llegaron a finales de la semana pasada, quedaron atrapados por el mal tiempo en esta zona situada a más de 4.000 metros de altitud, bajo condiciones meteorológicas difíciles, añadió.

Una tienda enterrada en la nieve | Foto: AFP

Más de 130 personas fueron rescatadas en la misma región tras el despliegue de cientos de socorristas y dos drones, apuntó CCTV.

Además de la emergencia en el Everest, otras zonas montañosas en China también se vieron afectadas, destacando la situación en las montañas Qilian de la provincia de Qinghai. Una persona fallecida a causa de la hipotermia y el mal de altura, de acuerdo con AFP.