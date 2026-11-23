Cerca de 44.000 reclamos de usuarios del sistema de salud permanecían sin gestionar cuando comenzó la actual administración de la Superintendencia Nacional de Salud.

La entidad informó que logró clasificar y tramitar 43.796 solicitudes en aproximadamente un mes y medio, relacionadas principalmente con dificultades para recibir medicamentos y acceder a citas médicas especializadas.

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Un represamiento que recibió la actual administración

La Superintendencia Nacional de Salud informó que encontró 43.796 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) pendientes de gestión, correspondientes a solicitudes que habían quedado sin atender durante la anterior administración.

El volumen de casos reflejaba las dificultades que enfrentaban los ciudadanos para obtener respuestas frente a problemas en la prestación de los servicios de salud.

Entre las principales inconformidades estaban los obstáculos para recibir medicamentos y conseguir citas con especialistas.

Según el reporte de la entidad, la actual administración recibió este rezago y logró gestionar los casos en cerca de un mes y medio.

Durante la revisión, la Supersalud identificó que en mayo de 2026 se había disparado la capacidad operativa del centro de contacto.

Esta situación aumentó el número de solicitudes de los ciudadanos y afectó los tiempos de radicación y trámite ante las EPS.

El incremento de las peticiones terminó presionando la capacidad de respuesta de los canales de atención y contribuyó al represamiento que posteriormente tuvo que asumir la nueva administración.

Imagen de referencia sobre los servicios de salud. Foto: Getty Images

El plan para gestionar las 43.796 solicitudes

Para enfrentar la acumulación de casos, la superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, puso en marcha un plan de trabajo enfocado en fortalecer la capacidad operativa de la entidad.

La estrategia contempló dos acciones principales: la redistribución del personal de la Delegatura para la Protección al Usuario y la incorporación de nuevos agentes al centro de contacto.

Con estos ajustes, la entidad buscó aumentar su capacidad para recibir, clasificar y tramitar las solicitudes de los ciudadanos, especialmente aquellas que llevaban tiempo pendientes de gestión.

Como resultado de estas medidas, la Superintendencia reportó una reducción del represamiento de casos durante el periodo comprendido entre el 24 de septiembre y el 11 de noviembre de 2026.

Comunicado oficial Supersalud Foto: Redes Sociales Minsalud

Además, aseguró que la redistribución de agentes y el refuerzo del equipo permitieron mejorar los tiempos de respuesta en los canales web y escrito, así como disminuir los tiempos de trámite de las solicitudes.

La entidad destacó que estas acciones hacen parte de su compromiso de ofrecer una atención más oportuna a los usuarios del sistema de salud.

El desafío será mantener estos avances y evitar que las quejas de los pacientes vuelvan a acumularse, especialmente cuando se trata de dificultades para acceder a medicamentos y servicios médicos especializados.