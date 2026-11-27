La implementación de inteligencia artificial (IA) en las empresas no depende únicamente de elegir el modelo más avanzado. Para JumpCube, compañía especializada en implementación de esta tecnología, existen cuatro factores que determinan si un proyecto logra pasar de una fase piloto a transformar las operaciones: costo, independencia, velocidad y control.

“Todo siempre implica pruebas y ajustes en el camino, pero la diferencia está en enfocarse en estos cuatro factores desde el principio. El costo no es solo cuánto vale la herramienta, es cuánto tiempo de la gente y cuántos tokens consume el proceso completo; si eso no se controla, terminas pagando más de lo que ahorrabas o miles de horas de consultoría en algo que pudo resolverse mucho más rápido”, afirmó Mauricio Lince, CEO de JumpCube.

Mauricio Lince, CEO de JumpCube. Foto: JumpCube / API

En materia de costos, la compañía señala que las empresas deben evaluar no solo el precio de las herramientas, sino también el tiempo de sus equipos y el consumo de recursos necesarios para ejecutar los procesos automatizados.

La independencia tecnológica es otro de los aspectos planteados. Según Lince, las organizaciones deberían evitar depender de un único proveedor y tener la posibilidad de seleccionar diferentes modelos de acuerdo con las necesidades de cada tarea. También considera importante reducir la dependencia de personas específicas para ejecutar procesos críticos.

El tercer factor es la velocidad. JumpCube sostiene que los tiempos de implementación y ejecución inciden en la capacidad de las empresas para responder a sus clientes, especialmente en sectores como el asegurador.

Finalmente, la compañía plantea la necesidad de establecer mecanismos de control y gobernanza. Para ello desarrolló su Gateway de IA, una plataforma presentada en Texas que centraliza la supervisión de copilotos y procesos empresariales.

La herramienta permite tener visibilidad sobre accesos, uso y consumo de inteligencia artificial. Además, contempla permisos, trazabilidad y restricciones sobre la información que pueden procesar los sistemas.

Según JumpCube, estos criterios orientan su modelo de diagnóstico, implementación y soporte para mantener el control de la tecnología dentro de las operaciones empresariales.