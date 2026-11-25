La dependencia de plataformas digitales, servicios en la nube y proveedores externos representa un riesgo para las empresas. Una interrupción puede afectar sus operaciones, comprometer la disponibilidad de sus datos y dejar sin atención a sus clientes, incluso cuando no existe un ataque informático.

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Leonardo González, director regional para América Latina de Ivanti, advierte que las organizaciones deben prepararse para escenarios en los que sus principales herramientas tecnológicas dejen de funcionar. El problema, explica, es que muchas compañías confían en que sus proveedores estarán disponibles permanentemente, sin tener claro cómo actuar ante una interrupción.

Una empresa puede detenerse sin que intervengan los hackers

Las amenazas digitales no siempre tienen detrás a delincuentes informáticos. Una actualización defectuosa, una falla en los servicios de nube o un problema en un proveedor estratégico también pueden afectar el funcionamiento de una organización.

“Hoy, una actualización defectuosa, una falla en la nube o una interrupción de un proveedor estratégico pueden detener operaciones, afectar la atención a clientes y generar pérdidas económicas con la misma rapidez que un ciberataque”, señala González.

La caída de un proveedor tecnológico puede afectar la atención a los clientes y generar pérdidas económicas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Por eso, considera que las compañías deben contar con alternativas para mantener sus actividades cuando una plataforma deje de funcionar. “La pregunta para las empresas ya no es si su proveedor puede fallar, sino qué tan preparadas están para seguir operando cuando eso ocurra”.

El peligro de quedarse sin alternativas

La dependencia de terceros también puede convertirse en un problema cuando una compañía no conoce los riesgos asociados con los servicios que contrata. Según el informe de Verizon de 2025 citado por el vocero, hubo terceros involucrados en el 30 % de las brechas analizadas, el doble que un año antes.

González recomienda identificar cuáles actividades dependen de cada proveedor, revisar los compromisos de disponibilidad y establecer mecanismos para recuperar la operación.

“Los contratos, los compromisos de disponibilidad, los plazos para notificar incidentes y las pruebas de recuperación se negocian al firmar; después de una caída ya es tarde”, advierte.

¿Qué tan preparadas están para pasar un día sin tecnología?

El escenario de perder durante 24 horas el acceso a sistemas, bases de datos y canales de comunicación podría tener consecuencias económicas y reputacionales. De acuerdo con un cálculo de Splunk y Oxford Economics citado por González, las interrupciones digitales cuestan 600.000 millones de dólares anuales a las 2.000 empresas más grandes del mundo.

El directivo también señala que tener un plan escrito no significa necesariamente estar preparado para ejecutarlo. “Bastantes empresas tienen un plan de continuidad escrito, pero pocas lo han probado con los sistemas realmente apagados”, explica.

Perder el acceso a sistemas y bases de datos durante un día puede afectar la continuidad de un negocio. Foto: Getty Images

A esto se suman las responsabilidades sobre la información. González considera que cada área debe tener claras sus funciones: el negocio debe identificar qué datos son indispensables, tecnología garantizar su disponibilidad y seguridad controlar los accesos y proteger su integridad.

Como medida preventiva, el experto recomienda realizar simulacros, conservar copias de seguridad fuera de las plataformas principales y establecer procedimientos manuales para mantener actividades esenciales.

“Mi recomendación es hacer el ejercicio antes de que ocurra, calcular cuántas horas puede operar la empresa sin sus sistemas principales y comprobarlo en un simulacro”, concluye.