¿Alguna vez ha conversado con alguien sobre comprar un objeto y, al poco tiempo, encuentra en sus redes sociales anuncios de accesorios relacionados? Este tipo de situaciones suele generar desconcierto entre los usuarios y surge una pregunta: ¿los teléfonos celulares escuchan las conversaciones para mostrar publicidad?

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Las búsquedas que realiza un usuario, los videos que reproduce e incluso el tiempo que dedica a observar una publicación pueden revelar sus gustos y preferencias. Estos datos son aprovechados por los sistemas de publicidad personalizada para mostrarle productos y servicios en sus redes sociales, con una precisión que, en ocasiones, parece como si pudieran leerle la mente.

Aunque existe la creencia de que plataformas como TikTok, Instagram o Google mantienen activo el micrófono para identificar conversaciones y ofrecer anuncios relacionados, no hay pruebas concluyentes que demuestren que estas compañías escuchen constantemente a sus usuarios. En realidad, el fenómeno tiene otra explicación: el seguimiento de su comportamiento en internet.

El fenómeno tiene otra explicación: el seguimiento de su comportamiento en internet. Foto: Getty Images

Las búsquedas realizadas, los videos reproducidos, las publicaciones que consultan y los sitios web que visitan generan datos que permiten construir perfiles sobre sus gustos y preferencias. A esto se suma el tiempo que dedican a observar determinados contenidos, una señal que también ayuda a los algoritmos a reconocer sus posibles intereses y mostrar publicidad más específica.

“Los algoritmos pueden anticiparse a los gustos, intereses e incluso a las posibles intenciones de compra de los usuarios, a partir de comportamientos digitales que, en muchas ocasiones, realizan sin ser conscientes de ello”, señaló Carlos Díaz, docente del programa de Marketing de Negocios Virtual de Areandina.

Las redes sociales emplean algoritmos que analizan los gustos de los usuarios y, en función de ellos, sugieren contenido. Foto: Getty Images

Esta estrategia recibe el nombre de publicidad personalizada y consiste en recopilar información sobre la actividad de los usuarios en internet para identificar sus preferencias y crear perfiles de consumo.

Con estos datos, las plataformas seleccionan anuncios que podrían ajustarse a sus intereses. Asimismo, los algoritmos de recomendación de servicios como TikTok, Instagram y Amazon analizan y comparan sus hábitos digitales con los de otras personas que comparten gustos similares, con el propósito de sugerir publicaciones, contenidos y productos que podrían llamar su atención.

Sin embargo, las cookies no son la única herramienta utilizada para rastrear la actividad de los usuarios en internet. También existen los píxeles de seguimiento, tecnologías que permiten registrar las visitas a determinadas páginas y acciones específicas, como consultar un producto o finalizar una compra.

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A esto se suma la huella digital del dispositivo (fingerprinting), que recopila características del navegador, la pantalla y el sistema operativo para identificarlo. Asimismo, la ubicación y los identificadores publicitarios de los teléfonos celulares pueden proporcionar datos sobre los desplazamientos, las preferencias y los hábitos de consumo de los usuarios.

Pero, ¿es posible limitar este seguimiento? Frente a esta situación, Díaz recomienda revisar los permisos que tienen las aplicaciones instaladas en el celular, especialmente aquellos relacionados con el acceso a la ubicación, el micrófono y la cámara.

Además, aconseja consultar los ajustes de privacidad de plataformas como Google, Instagram y Facebook, con el fin de restringir el rastreo de la actividad digital y reducir la personalización de los anuncios publicitarios.