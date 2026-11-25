WhatsApp inició el despliegue mundial de una nueva función que permitirá programar el envío de mensajes en una fecha y hora determinadas. La herramienta estará disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos y permitirá seleccionar textos, fotografías y videos para que se envíen automáticamente más adelante, según confirmó la compañía en una publicación oficial.

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La novedad busca facilitar la organización de las conversaciones sin necesidad de estar pendiente del celular al momento de enviar un mensaje. Los usuarios podrán establecer una programación con un mínimo de diez minutos de anticipación y un máximo de 14 días, permitiendo dejar preparados mensajes para el momento elegido.

Además, esta función llega después de superar una etapa de pruebas en las versiones beta de WhatsApp para Android y iOS, que comenzó el 12 de octubre y se extendió a los dispositivos de Apple diez días después. Asimismo, su implementación será progresiva durante las próximas semanas, por lo que el acceso a la herramienta dependerá de la cuenta, el dispositivo y la versión de la aplicación instalada.

Recurso de los mensajes programados de WhatsApp. Foto: Europa Press

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

Para utilizar esta herramienta, los usuarios deberán mantener presionado el botón de ‘Enviar’ y seleccionar el día y la hora en que desean que se entregue el contenido. Además, WhatsApp permitirá consultar los mensajes que permanecen pendientes y eliminarlos en caso de que la persona decida cancelar el envío antes de que se cumpla la programación.

Una de las particularidades de esta novedad es que los mensajes se enviarán automáticamente en el horario establecido, incluso si el celular está apagado o se queda sin batería. Quien los reciba no verá ninguna diferencia frente a un mensaje convencional.

La función comenzó a distribuirse a nivel mundial a partir de este miércoles, 25 de noviembre, y llegará de manera progresiva a todos los usuarios durante las próximas semanas.