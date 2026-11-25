La forma en que las personas se comunican a través de WhatsApp ha cambiado considerablemente con el paso de los años. Lo que comenzó como una aplicación para intercambiar mensajes de texto se ha convertido en una plataforma en la que las fotos, los videos, las notas de voz, los emojis y otros recursos visuales tienen cada vez más protagonismo.

Hasta 1.500 personas en un mismo grupo: WhatsApp anuncia un cambio importante que pocos esperaban

Dentro de esta transformación, los stickers han adquirido un papel importante. Estos elementos no solo sirven para expresar emociones, sino que también permiten reaccionar a los mensajes, añadir humor a una conversación y transmitir ideas sin necesidad de escribir demasiado.

Aunque durante los primeros años los mensajes de texto eran el principal medio de comunicación, poco a poco los usuarios comenzaron a incorporar recursos que hicieran sus interacciones más espontáneas y cercanas. Así, los stickers se popularizaron hasta convertirse en una de las alternativas favoritas para responder de manera rápida, divertida y, en ocasiones, más expresiva que con una frase convencional.

Ahora, WhatsApp prepara una novedad que podría llevar esta experiencia un paso más allá: la posibilidad de añadir sonido a los stickers. La función permitiría combinar imágenes y fragmentos de audio para crear piezas más dinámicas, con las que los usuarios podrían darle un toque adicional de humor y creatividad a sus chats.

Imagen de referencia de persona chateando por WhatsApp. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Paso a paso para enviar stickers con sonido en WhatsApp

Antes de intentar utilizar esta herramienta, es importante aclarar que se trata de una función que todavía se encuentra en desarrollo y que, por ahora, no está disponible de manera general para todos los usuarios.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los stickers con sonido tendrían un símbolo de volumen que permitiría identificarlos fácilmente. Los audios podrían durar hasta cinco segundos y los usuarios tendrían la posibilidad de personalizarlos para adaptar el resultado a sus preferencias.

Para escuchar el contenido, la persona que recibe el sticker tendría que tocarlo, ya que el sonido no se reproduciría automáticamente. Asimismo, la función respetaría el modo silencioso del teléfono y ofrecería la posibilidad de silenciar estos elementos desde la propia aplicación.

Imagen de referencia de usuario creando un sticker en WhatsApp. Foto: Semana - Getty - Tenor

Aunque WhatsApp todavía no ha confirmado todos los detalles de su funcionamiento, se estima que el proceso de creación sería similar al que actualmente se utiliza para elaborar stickers:

Ingrese al chat o grupo en el que desea compartir el sticker.

Pulse el ícono correspondiente, ubicado junto al campo de escritura.

Elija un video de la galería del teléfono, que la aplicación convertiría en una pieza animada.

Utilice el nuevo botón de audio que aparecería en la parte superior del editor.

Conserve el sonido original del video, grabe una nota de voz o importe un archivo almacenado en el dispositivo, según las opciones que finalmente incorpore WhatsApp.

según las opciones que finalmente incorpore WhatsApp. Seleccione el segmento de audio que acompañará la imagen o animación.

Finalice la edición y enviar el sticker al contacto o grupo elegido.

De esta manera, los stickers podrían pasar de ser imágenes estáticas o animadas a convertirse en pequeñas piezas audiovisuales, ampliando las posibilidades de expresión dentro de los chats.