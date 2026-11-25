Una de las tareas del hogar que suele resultar más tediosa es planchar la ropa después de lavarla. Esto se debe a que algunas prendas quedan con arrugas que afectan su apariencia, por lo que muchas personas prefieren alisarlas antes de guardarlas o utilizarlas.

Sin embargo, durante este proceso pueden ocurrir accidentes que terminan dañando los tejidos, especialmente cuando la plancha permanece demasiado tiempo en contacto con la misma zona.

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A esto se suma el consumo de electricidad. Estos aparatos necesitan alcanzar temperaturas elevadas para eliminar las arrugas, lo que implica un gasto de energía que puede aumentar cuando se utilizan con frecuencia.

Aunque este fenómeno depende de factores como la potencia del equipo y el tiempo de funcionamiento, mantenerlo encendido durante periodos prolongados también representa un desperdicio, sobre todo cuando se deja conectado mientras se realizan otras actividades.

Ante estas situaciones, los vaporizadores de ropa se presentan como una alternativa práctica para cuidar las prendas y facilitar esta labor doméstica. A diferencia de las planchas tradicionales, estos dispositivos utilizan calor y vapor de agua para alisar los tejidos sin necesidad de ejercer demasiada presión sobre ellos.

De acuerdo con Kalley, su funcionamiento consiste en calentar el agua de un depósito y liberar vapor a través de pequeños orificios. Este proceso ayuda a reducir las arrugas y permite tratar diferentes materiales, incluso aquellos que requieren un cuidado especial.

Imagen de referencia de persona usando una plancha de vapor. Foto: Getty Images

Entre las opciones disponibles se encuentran aquellos que son verticales, los cuales permiten eliminar las arrugas directamente sobre la ropa colgada, sin necesidad de utilizar una tabla de planchar. Por su diseño ligero y práctico, resultan especialmente útiles para prendas largas, cortinas y telas delicadas.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda llenar el depósito con agua destilada, seleccionar la configuración adecuada según el tipo de tejido y deslizar el dispositivo suavemente sobre la prenda.

Una vez terminado el proceso, es importante apagarlo, desconectarlo y esperar a que se enfríe antes de vaciar el depósito. Este último paso ayuda a prevenir la acumulación de minerales y contribuye a prolongar la vida útil del equipo.

Imagen de referencia de persona usando una plancha de vapor. Foto: Getty Images

A la hora de elegir un vaporizador, conviene tener en cuenta las prendas que se utilizan con mayor frecuencia, el espacio disponible y las características del aparato.

Por ejemplo, los tejidos gruesos como el lino, necesitan una mayor potencia de vapor para eliminar las arrugas, mientras que los materiales delicados requieren ajustes más precisos de temperatura y vapor.

También es recomendable revisar la capacidad del depósito, pues uno de mayor tamaño permite trabajar durante más tiempo sin tener que recargarlo constantemente.