En medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño que enfrenta el país, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado a los ciudadanos para reducir el consumo de energía y adoptar hábitos que permitan aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el mandatario advirtió que este fenómeno podría extenderse hasta abril de 2027.

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Galán explicó que el país atraviesa un panorama energético complejo, debido a que la demanda de electricidad está creciendo por encima de la capacidad disponible. También cuestionó las decisiones tomadas por el Gobierno anterior frente al desarrollo de nuevos proyectos de generación y señaló que Colombia necesita la colaboración de los ciudadanos para evitar que la situación se agrave.

Ante este escenario, el alcalde compartió cinco recomendaciones que pueden ponerse en práctica desde las casas para disminuir el gasto de electricidad:

1. Evitar el uso de electrodomésticos en las horas de mayor consumo

Entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche suele registrarse una mayor demanda de energía. Por esta razón, se recomienda evitar durante ese periodo actividades como planchar, lavar ropa, utilizar la secadora o el horno y encender la ducha eléctrica. Lo ideal es trasladar estas tareas a otros momentos del día.

2. Reemplazar los bombillos tradicionales por luces LED

Otra medida consiste en cambiar los bombillos convencionales por tecnología LED, que ofrece una mayor eficiencia energética y permite reducir el consumo de electricidad en los hogares.

3. Utilizar adecuadamente la nevera

Aunque este electrodoméstico permanece conectado durante todo el día, hay algunas prácticas que ayudan a optimizar su funcionamiento. Galán aconsejó mantener la temperatura de la nevera entre 3 y 5 grados centígrados, y la del congelador en -18 grados.

También recomendó dejar una separación de al menos 10 centímetros entre el aparato y la pared, evitar introducir alimentos calientes, comprobar que la puerta cierre correctamente y no abrirla constantemente sin necesidad.

Imagen de referencia de mujer preocupada tras ver el consumo de energía de su nevera. Foto: Getty Images

4. Desconectar los aparatos que no se estén utilizando

Los electrodomésticos y dispositivos que permanecen conectados, incluso cuando están apagados, pueden generar el llamado consumo fantasma de energía. Por eso, una medida sencilla es desconectar aquellos equipos que no se estén usando.

5. Planchar la ropa de una sola vez

El uso de la plancha también puede aumentar el consumo eléctrico. La recomendación es encenderla únicamente cuando sea necesario y aprovechar para planchar varias prendas en una misma sesión. Otra alternativa es doblar la ropa inmediatamente después de lavarla para evitar que se arrugue y reducir la necesidad de utilizar este aparato.

El mandatario explicó que estas acciones hacen parte de un objetivo concreto: conseguir que el nivel de los embalses alcance el 80 % al finalizar noviembre. Según indicó, cumplir esa meta permitiría disminuir considerablemente el riesgo de tener que recurrir a un racionamiento de energía.

“Si logramos eso, vamos a poder reducir el riesgo de entrar en racionamiento de una manera muy significativa. Si ahorramos, ganamos todos. Apaguemos”, concluyó.

A esta iniciativa se sumó Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), quien, en conversación con Blu Radio, advirtió sobre el aumento del consumo eléctrico durante la temporada navideña.

Según explicó, las decoraciones y los alumbrados propios de esta celebración hacen que en esta época del año se demande más electricidad.

Imagen de referencia de mujer planchando la ropa. Foto: Getty Images

No obstante, el directivo señaló que el ahorro no depende únicamente de reducir el uso de las luces navideñas. También es importante modificar ciertas costumbres, como evitar cargar los vehículos eléctricos durante las horas de mayor demanda.

Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de revisar los electrodomésticos antiguos y considerar su reemplazo por equipos más modernos, que suelen ofrecer mejores niveles de eficiencia energética. De esta manera, pequeñas decisiones en los hogares pueden contribuir a reducir la presión sobre el sistema eléctrico.