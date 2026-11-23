Una expedición científica en el océano Pacífico encontró rastros de una actividad volcánica que hasta ahora no tenía precedentes en las profundidades marinas. El descubrimiento se produjo cerca de la Fosa de las Marianas, donde un equipo de investigadores identificó rocas que serían el resultado de las erupciones explosivas submarinas más profundas documentadas hasta el momento.

El hallazgo fue posible gracias al submarino robótico Jason/Medea, utilizado por especialistas de la Universidad de Texas en Dallas, Estados Unidos, para explorar y recoger muestras del fondo oceánico. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Frontiers in Earth Science.

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Robert J. Stern, investigador que lideró el estudio, reconoció que encontrar señales de este tipo de actividad volcánica en una zona tan profunda fue inesperado. Según explicó, las rocas identificadas constituyen los registros piroclásticos hallados a mayor profundidad en cualquier océano.

La investigación busca comprender mejor las características geológicas de esta región del Pacífico occidental y, en particular, las razones que explican la profundidad excepcional de la Fosa de las Marianas.

Su formación comenzó hace aproximadamente 52 millones de años, cuando la placa tectónica del Pacífico empezó a hundirse por debajo de la placa del Mar de Filipinas. Este proceso dio origen a una de las estructuras submarinas más impresionantes del planeta. En su punto más profundo, conocido como Fosa Challenger, alcanza cerca de 11.000 metros por debajo de la superficie del mar.

Para estudiar sus alrededores, los científicos organizaron una expedición a finales de 2024. Durante el recorrido desplegaron el vehículo Jason/Medea, que puede descender hasta unos 6.500 metros y recoger muestras de las paredes de la fosa.

Imagen de referencia del Océano Pacífico. Foto: Getty Images

El equipo concentró sus observaciones en un sector del antearco de aproximadamente 550 kilómetros de extensión y realizó siete inmersiones en un tramo cercano a los 300 kilómetros.

Los resultados permitieron identificar diferencias importantes entre los extremos de esta región. En el sector oriental encontraron una fosa más profunda, con paredes pronunciadas y una frontera entre la corteza terrestre y el manto superior situada a menor profundidad que en el lado occidental.

Sin embargo, la mayor sorpresa apareció en el extremo occidental, donde los investigadores encontraron rocas piroclásticas. Estas formaciones, distribuidas en capas delgadas y planas sobre el lecho marino, apuntan a antiguas erupciones volcánicas explosivas ocurridas a profundidades extraordinarias.

Lo llamativo es que estas evidencias aparecieron en una zona donde las condiciones geológicas no suelen favorecer la formación de magma. El antearco está ubicado en un límite entre placas tectónicas cuyo manto subyacente, por lo general, no alcanza temperaturas suficientes para fundirse con facilidad.

La presión extrema también representa un factor determinante. Stern explicó que las erupciones submarinas a estas profundidades no funcionan de la misma manera que las que ocurren en tierra firme o en aguas poco profundas. La presión impide que los gases presentes en el magma se expandan con la misma facilidad, por lo que el comportamiento de las erupciones es diferente.

Imagen de referencia de ubicación del Océano Pacífico. Foto: Getty Images

El análisis de las muestras también permitió plantear una hipótesis sobre la manera en que se transforma el antearco. Los científicos encontraron una mayor cantidad de rocas antiguas en el este y formaciones volcánicas más recientes en el oeste.

Esta diferencia podría indicar que ambos sectores se están expandiendo mediante procesos distintos. En el extremo oriental, el terreno se separaría por la tensión y el movimiento mecánico de las placas tectónicas. En el occidental, en cambio, el crecimiento estaría relacionado con la incorporación de magma procedente del manto.

El estudio también aporta elementos para entender por qué la Fosa de las Marianas alcanza una profundidad tan inusual. De acuerdo con los científicos, las placas tectónicas de esta región tienen una conexión relativamente débil, lo que facilita que una se deslice por debajo de la otra.

A esto se suma que la placa del Pacífico que se hunde es relativamente estrecha y corta. Estas características permiten que se curve con mayor intensidad durante su descenso, lo que favorece la formación de una depresión oceánica más profunda.

Imagen de referencia del Océano Pacífico. Foto: Getty Images

Para Stern, estos procesos tienen implicaciones que van más allá de la propia fosa. Las zonas de subducción, donde una placa se introduce debajo de otra, son responsables de buena parte de la energía que impulsa el movimiento de las placas tectónicas. Por eso, los cambios en esta región podrían influir en la dinámica geológica de todo el Pacífico occidental.

Pese a los avances, todavía hay preguntas sin resolver. Los científicos no han conseguido localizar los puntos exactos donde ocurrieron las erupciones ni determinar por completo cómo se desplazaron los materiales volcánicos por las pendientes submarinas.

El equipo considera que los flujos de material caliente recorrieron distancias relativamente cortas, pues conservaron suficiente temperatura para adherirse y soldarse nuevamente a otras rocas. Un desplazamiento más prolongado habría provocado una mayor pérdida de calor.