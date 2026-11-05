Marte no estaría geológicamente muerto: científicos encuentran señales de actividad volcánica bajo su superficie

Marte podría estar lejos de ser un planeta geológicamente inactivo. Un nuevo estudio encontró indicios de que todavía conserva calor en su interior y de que algunos procesos volcánicos podrían seguir desarrollándose bajo su superficie, aunque no se manifiesten mediante grandes erupciones o corrientes de lava.

La investigación, liderada por un equipo internacional, relaciona la presencia de cloruro de hidrógeno en la atmósfera marciana con unas fisuras ubicadas en los alrededores de Alba Mons, uno de los grandes volcanes del planeta. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), estas concentraciones de gas podrían proceder de magma caliente que permanece bajo la corteza.

Los científicos detectan un cambio en el calentamiento global que no se había registrado antes

La primera pista apareció en 2021, cuando el orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) identificó cloruro de hidrógeno en la atmósfera de Marte. Este compuesto también se libera a través de conductos y emisiones volcánicas en la Tierra, por lo que los investigadores comenzaron a estudiar si su origen en el planeta rojo podía estar relacionado con procesos similares.

Durante el análisis encontraron un comportamiento que llamó su atención. Aunque las concentraciones de este gas suelen variar según las estaciones y los ciclos de polvo y agua, se registraron aumentos inesperados al comienzo del verano en el hemisferio norte marciano. Lo particular es que las mediciones se repetían en una misma zona: las grietas volcánicas situadas en las laderas de Alba Mons.

Para comprender qué ocurría, los expertos combinaron las observaciones atmosféricas del TGO con imágenes obtenidas mediante su cámara CaSSIS. El análisis permitió identificar estrechas fracturas en el terreno, algunas de varios cientos de metros de longitud, acompañadas de cambios de color en la superficie.

La hipótesis del equipo es que estas aberturas funcionan como canales por los que escapan gases procedentes del interior del planeta. Durante el invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los -120 °C, el hielo bloquearía parcialmente las fisuras. Sin embargo, con la llegada del verano y el derretimiento o sublimación de esas capas heladas, los gases encontrarían una vía para salir.

Imagen de referencia de Marte. Foto: Getty Images

Los cambios de tonalidad alrededor de las grietas también podrían estar relacionados con los materiales que dejan estas emisiones, de manera similar a los depósitos que se forman alrededor de las fumarolas volcánicas terrestres.

Daniel Mège, profesor del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y coautor del estudio publicado en Science Advances, explicó que los resultados apuntan a que Marte todavía conserva suficiente energía térmica interna para mantener procesos volcánicos. Esto no significa que existan erupciones constantes, sino que podrían persistir sistemas subterráneos capaces de liberar gases.

Las grietas podrían ser clave para encontrar vida

Aunque Marte alberga algunos de los volcanes más grandes del sistema solar, todavía no hay pruebas directas de erupciones recientes. Las imágenes tomadas desde órbita muestran estructuras que pudieron permanecer activas durante los últimos millones de años, mientras que los registros sísmicos han confirmado que el planeta también experimenta movimientos internos.

El nuevo descubrimiento aporta otra pieza a ese panorama. Según los investigadores, las emisiones detectadas podrían estar conectadas con una cámara magmática que permanece inactiva bajo la región de Alba Mons, pero que todavía conservaría condiciones para liberar gases.

La importancia del hallazgo también está relacionada con la posibilidad de encontrar ambientes habitables. Si el magma que asciende por la corteza entra en contacto con depósitos de agua subterránea, podrían generarse sistemas hidrotermales con temperaturas y fuentes de energía favorables para determinados microorganismos.

Imagen de referencia de actividad de magma en Marte. Foto: Getty Images

Estos entornos serían especialmente interesantes porque podrían ofrecer cierta protección frente a las condiciones extremas de la superficie marciana.

Colin Wilson, científico del proyecto ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA, destacó la importancia de los resultados. Señaló que podrían representar uno de los descubrimientos más relevantes realizados por esta misión.