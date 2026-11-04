“Ram Altman”: la respuesta de Sam Altman a las burlas incluso de Musk por sus declaraciones sobre la memoria RAM

Una broma sobre módulos de memoria RAM terminó llevando a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, a modificar temporalmente su nombre en X. El empresario se sumó a las burlas que surgieron después de sus comentarios sobre el uso de estos componentes en los computadores personales y aprovechó el intercambio para defender su posición.

Sacado de ‘Bastardos sin gloria’: Elon Musk se burló de Sam Altman por sus declaraciones sobre la RAM

La controversia también había llamado la atención de Elon Musk, quien publicó un meme inspirado en la película ‘Bastardos sin gloria’ para cuestionar las declaraciones de su antiguo socio y actual rival empresarial.

Una trampa con memorias RAM terminó convirtiéndose en una broma para Altman

El intercambio más reciente comenzó con una publicación de Altman sobre el papel de las personas frente al desarrollo de la inteligencia artificial. En ese mensaje, el empresario sostuvo que los seres humanos deben conservar el control sobre las decisiones que afectan su futuro.

“Las personas no deberían ceder el control del futuro a la superinteligencia, y ese requisito debería, en última instancia, limitar el progreso de la IA”, escribió.

El empresario se tomó con humor las críticas y aprovechó para aclarar su postura sobre estos componentes. (texto de la imagen traducida) Foto: @sama

Un usuario aprovechó la publicación para responderle con una imagen en la que varios módulos de memoria RAM aparecían como carnada de una trampa. El mensaje que acompañaba el montaje decía: “Sam, ven aquí, ven aquí”.

Lejos de molestarse, Altman reaccionó con humor y contestó: “Me reí”.

La conversación continuó cuando otra persona le propuso modificar el nombre de su cuenta en X por “Ram Altman”, un juego de palabras entre su apellido y las siglas RAM. El empresario aceptó la sugerencia con una respuesta breve: “Vale, sí”.

Sam Altman explicó por qué quiere más memoria RAM

Detrás de las bromas, el director de OpenAI volvió sobre las declaraciones que habían provocado las críticas. En una publicación posterior, aclaró que no pretende que los usuarios tengan menos memoria en sus computadores.

“En realidad, quiero que el mundo tenga muchísima memoria y que las personas puedan instalar toda la que quieran en sus computadores”, manifestó.

Altman manifestó su molestia por la interpretación de sus comentarios y defendió una mayor producción de memoria. Foto: @sama

También expresó su molestia por la interpretación que recibieron sus comentarios anteriores. “Es jodidamente molesto que esto se haya sacado de contexto”, escribió.

Altman añadió que lleva tiempo defendiendo un aumento de la producción mundial de estos componentes: “Llevo mucho tiempo argumentando que el mundo debería aumentar la producción de memoria”.

En otra respuesta, el empresario resumió su postura con una frase dirigida a los usuarios: “Quiero que tengan tanta RAM que podamos construir más”.

La declaración que provocó las burlas de Elon Musk

El origen de la discusión está en una entrevista de Altman en el canal de YouTube Cheeky Pint. Allí cuestionó que los computadores personales concentren grandes cantidades de memoria que, según su explicación, permanecen sin utilizar durante buena parte del tiempo.

“Desde el punto de vista de la distribución global, es bastante terrible que todo el mundo tenga una gran cantidad de la limitada memoria DRAM del mundo en su propio ordenador y la utilice un 5 % del tiempo”, afirmó.

El comentario provocó críticas y fue aprovechado por Elon Musk, quien compartió una imagen de ‘Bastardos sin gloria’ acompañada del mensaje: “¡La gente merece tener su RAM también!”.

La discusión ocurre mientras la demanda de memoria para los centros de datos de inteligencia artificial aumenta la presión sobre los fabricantes. Estos componentes también son necesarios para computadores personales, consolas y otros dispositivos electrónicos, por lo que las dificultades de abastecimiento terminan afectando a los consumidores.