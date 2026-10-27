La competencia por desarrollar sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados podría terminar de formas muy distintas. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, expuso tres escenarios ante sus empleados y señaló uno que considera indeseable: que una sola compañía acumule suficiente poder para dejar atrás a todos sus rivales.

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La información fue revelada por el medio The Information, que reportó que la conversación tuvo lugar durante una reunión interna en octubre. Según ese reporte, Altman sostuvo que el sector necesita encontrar una manera de avanzar sin perder el control sobre el desarrollo de esta tecnología.

Un organismo internacional para vigilar la IA

Una de las alternativas consiste en crear una entidad internacional que supervise los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. El modelo sería parecido al del Organismo Internacional de Energía Atómica, que vigila actividades relacionadas con la energía nuclear.

El modelo contempla controles internacionales sobre el desarrollo de los sistemas de IA más avanzados. Foto: Getty Images

La propuesta permitiría revisar las capacidades de los sistemas antes de su lanzamiento y establecer controles sobre los recursos utilizados para desarrollarlos. Este es el camino que Altman habría favorecido durante la presentación.

¿Y si los principales laboratorios trabajaran juntos?

La segunda posibilidad plantea reunir a los grandes desarrolladores de IA en una organización común, en lugar de mantenerlos compitiendo por alcanzar primero el siguiente avance tecnológico.

Conocida como el “plan Demis”, en referencia a Demis Hassabis, responsable de Google DeepMind, la idea se inspira en el CERN, un centro internacional dedicado a la investigación científica. El objetivo sería coordinar los esfuerzos y reducir los incentivos para lanzar sistemas cada vez más potentes sin suficientes medidas de seguridad.

El desenlace que Altman calificó de “terrible”

El tercer escenario contempla que una sola empresa consiga una ventaja tecnológica tan grande que ninguna otra pueda alcanzarla. Esto podría ocurrir si desarrolla una inteligencia artificial capaz de contribuir a su propia mejora, acelerando la creación de versiones más avanzadas.

Con una ventaja de ese tamaño, la compañía también podría concentrar los recursos informáticos necesarios para entrenar modelos de IA e impedir que sus competidores accedan a ellos.

El directivo de OpenAI calificó de “terrible” la posibilidad de que una compañía deje atrás a todos sus competidores. Foto: Getty Images via AFP

Altman describió esa posibilidad con una imagen contundente: una empresa tendría el poder de “derretir las GPU” de sus rivales. Las GPU son chips especializados que permiten realizar los enormes cálculos necesarios para desarrollar inteligencia artificial.

“Obviamente, creo que ese es terrible”, afirmó Altman, según la cita publicada por The Information. El directivo explicó que incluyó esa alternativa para presentar el panorama completo, no porque la considere deseable.

Altman señaló que la empresa deberá decidir durante el próximo año cuál de estos caminos defenderá. La discusión deja planteada una pregunta para toda la industria: cómo continuar desarrollando sistemas más capaces sin permitir que el poder tecnológico quede concentrado en una sola organización.