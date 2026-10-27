Apple presenta sus nuevos MacBook Pro e iMac con chip M6: precios y fecha de lanzamiento

Apple amplió su catálogo de computadores con dos nuevos equipos que incorporan el procesador M6: el MacBook Pro de 14 pulgadas y el iMac, su ordenador de escritorio con diseño todo en uno. Ambos dispositivos estarán disponibles para la compra a partir del próximo 6 de noviembre y llegan con mejoras en rendimiento, autonomía y conectividad.

Apple confirmó daños en la pantalla del iPhone Duo: cómo puede solicitar el reemplazo del dispositivo

El chip M6 representa un avance en el desarrollo de sus procesadores Apple Silicon al convertirse en su primer modelo fabricado con tecnología de 2 nanómetros. Su arquitectura reúne una CPU de 12 núcleos, una GPU con la misma cantidad de núcleos y aceleradores neuronales integrados en cada uno. También incorpora un Neural Engine doble de 16 núcleos y una memoria unificada más rápida.

Estas características están orientadas a facilitar actividades que demandan una mayor capacidad de procesamiento, como la creación de modelos tridimensionales, la edición fotográfica y la ejecución de herramientas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

En el caso del MacBook Pro de 14 pulgadas, el procesador viene acompañado de 16 GB de memoria unificada en su configuración inicial, con posibilidad de ampliarla hasta 32 GB. Su ancho de banda de memoria alcanza los 170 GB/s, una mejora que busca agilizar el trabajo simultáneo con varias aplicaciones y la gestión de archivos y proyectos de gran tamaño.

iMac con chip M6, nuevo lanzamiento de Apple. Foto: Apple

La eficiencia del chip también se refleja en la batería, que promete hasta 24 horas de uso. Además, el portátil admite carga rápida para recuperar el 50 % de su capacidad en aproximadamente 30 minutos. Entre sus características se encuentran una pantalla Liquid Retina XDR, con un brillo máximo de 1.600 nits en contenidos HDR, y una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage y Vista Cenital.

Por otro lado, el nuevo iMac con M6 mantiene su propuesta de ordenador de escritorio integrado en una sola pieza. Cuenta con una pantalla Retina 4,5K de 24 pulgadas, una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage y Vista Cenital, y compatibilidad con audio Dolby Atmos. El equipo también incluye un teclado y un ratón o trackpad del mismo color, ambos con conexión USB-C.

Los dos computadores incorporan macOS 27, sistema operativo que integra funciones de Apple Intelligence y Siri AI. En materia de conexiones inalámbricas, ofrecen compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de puertos Thunderbolt 4.

Imagen de referencia de MacBook de Apple. Foto: Apple

El MacBook Pro amplía sus opciones con conexiones HDMI, MagSafe, lector de tarjetas SDXC y entrada para auriculares. El iMac, por su parte, admite conexión Gigabit Ethernet de hasta 2,5 Gb.

En cuanto a los precios, el MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M6 parte de los 1.999 dólares, mientras que el iMac estará disponible desde 1.499 dólares. Este último se ofrecerá en siete colores: azul, verde, rosa, amarillo, púrpura, naranja y plata. Ambos modelos llegarán al mercado el 6 de noviembre.