El truco viral con limón que ayuda a eliminar la grasa y las manchas del microondas para dejarlo como nuevo

Las salpicaduras y los restos de comida se acumulan con facilidad en el interior del microondas. Sin embargo, esta suciedad suele pasar desapercibida hasta que aparecen malos olores o las superficies comienzan a verse manchadas. La situación puede empeorar cuando los residuos permanecen durante varios días o se calientan repetidamente.

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Además de afectar la limpieza del electrodoméstico, pueden favorecer la aparición de moho si encuentran las condiciones adecuadas. Por esta razón, es importante prestar atención a las esquinas, las paredes y la zona que se encuentra debajo del plato giratorio, donde suelen quedar residuos difíciles de detectar.

Aunque el calor permite reducir ciertos microorganismos presentes en los alimentos cuando se alcanza una temperatura adecuada, esto no significa que el interior del aparato quede desinfectado con cada uso. Mantenerlo limpio requiere una rutina de cuidado y el empleo de métodos que no dañen sus componentes.

Una alternativa sencilla fue compartida por Yolanda Herrera en su cuenta de TikTok, donde publica consejos para facilitar las tareas domésticas con ingredientes habituales. En esta ocasión, propone utilizar limón y agua para aprovechar el vapor y ablandar la grasa adherida a las superficies del aparato.

Imagen de referencia de persona usando el microondas. Foto: Getty Images

¿Cómo limpiar el microondas con limón?

Para ponerlo en práctica, basta con llenar un recipiente apto para microondas con agua, añadir tres rodajas de limón y exprimir dentro el resto de la fruta.

Después, se introduce el recipiente en el electrodoméstico y se calienta durante cinco minutos, hasta que se genere suficiente vapor. Una vez finalizado el tiempo, se recomienda dejar la puerta cerrada durante otros dos minutos para que la humedad ayude a desprender los restos de comida y las manchas secas.

Transcurrido ese periodo, se debe retirar la mezcla con precaución para comenzar a limpiar, pero antes, conviene apagar y desenchufar el aparato.

Con un paño húmedo, se retiran los residuos de las paredes, el techo y las demás superficies interiores. El plato giratorio puede extraerse y lavarse por separado con agua y jabón, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Imagen de referencia de un microondas sucio u manchado por la grasa. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para terminar, hay que secar bien el interior con un paño limpio y evitar los estropajos abrasivos, las esponjas ásperas y los productos que puedan rayar o deteriorar el revestimiento.