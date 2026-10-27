Exdirector del Pentágono reveló detalles de presuntas investigaciones “ocultas” sobre ovnis y fenómenos sin explicación

Las investigaciones sobre los fenómenos anómalos no identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis, y los posibles encuentros con formas de vida no humanas han alimentado numerosas teorías. Jay Stratton, exdirector del Grupo de Trabajo sobre la UAP del Pentágono, relató parte de sus experiencias en el ámbito de la inteligencia estadounidense y abordó las investigaciones relacionadas con estos fenómenos que siguen sin tener explicación.

Pentágono desclasifica nuevos archivos de ovnis: avistan misteriosa nave que habría volado a gran velocidad y sin emitir ruido

En su libro Out of the Shadows (Saliendo de las sombras), el exfuncionario expone lo que considera una campaña de desinformación de ocho décadas para ocultar información sobre objetos recuperados y posibles tecnologías de origen no humano. Además, describe presuntos programas gubernamentales que, según su relato, habrían funcionado durante décadas para investigar estos materiales y esclarecer su procedencia.

¿Qué descubrió el exfuncionario?

Stratton se retiró del servicio público en 2022, tras una trayectoria militar y gubernamental en la que dedicó cerca de 20 años a investigar reportes sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), conocidos internacionalmente como UAP. Su interés por estos casos estuvo marcado por experiencias que, según su explicó, no logró explicar sobre objetos aéreos.

Describe presuntos programas gubernamentales que, según su relato, habrían funcionado durante décadas para investigar estos materiales y esclarecer su procedencia. Foto: Getty Images

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió en el otoño de 2005, cuando un compañero le solicitó analizar un video guardado en un sistema clasificado del Gobierno estadounidense. Las imágenes habrían sido registradas por personal de seguridad que vigilaba una zona restringida del espacio aéreo, ubicada cerca de un silo de misiles nucleares.

En la grabación, de acuerdo con el relato de Stratton, aparecía un objeto que parecía una nave triangular negra, con luces naranjas, blancas y amarillas en sus esquinas. El exfuncionario aseguró que el objeto se desplazaba sin producir sonido y que, de manera repentina, aceleró hasta desaparecer de su campo de visión, sin que pudiera determinar de qué se trataba.

El Pentágono divulgó nuevos documentos sobre un misterioso objeto triangular negro que habría volado a 2.900 km/h sin emitir ningún sonido. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / U.S. Deparment of War

Sin duda, la experiencia despertó su interés por profundizar en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. Años después, en 2020, Stratton asumió la dirección del grupo de trabajo del Pentágono encargado de investigar estos reportes, responsabilidad que desempeñó hasta su retiro del servicio público en 2022.

¿Por qué genera preocupación los ovnis?

Para Jay Stratton, la investigación de los fenómenos anómalos no identificados (FANI) va más allá de determinar si existe vida extraterrestre. El exfuncionario considera prioritario establecer si estos objetos representan una amenaza para la seguridad nacional y si las autoridades disponen de información suficiente para identificar posibles riesgos y actuar a tiempo.

Avi Loeb se pronunció tras publicación de nuevos archivos del Pentágono y reveló qué podría pasar: “Estén atentos”

Su preocupación está relacionada con los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se encontraba en el Pentágono y perdió amigos. Según explicó, las fallas en el intercambio de información entre las agencias de inteligencia contribuyeron a que no se anticipara el ataque. Por ello, advierte que la falta de coordinación y las restricciones para acceder a datos sobre los FANI podrían dificultar la prevención de futuras amenazas.

El interés por estos fenómenos también ha llegado al Congreso de Estados Unidos, que desde 2022 ha celebrado seis audiencias sobre el tema. En ellas, pilotos de la Armada han relatado encuentros con objetos que no consiguieron identificar. Stratton, por su parte, participó en el documental The Age of Disclosure, junto con otros funcionarios y representantes de los sectores militar y de inteligencia.