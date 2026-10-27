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Advierten sobre los cinco datos que nunca debería compartir con ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial

La recomendación por parte de los expertos es brindar únicamente la información indispensable para obtener una respuesta útil.

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Redacción Tecnología
27 de octubre de 2026 a las 9:19 a. m.
Imagen de referencia de mujer usando ChatGPT.
Imagen de referencia de mujer usando ChatGPT. Foto: Getty images

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la vida cotidiana. Lo que hace unos años parecía una tecnología lejana hoy está al alcance de cualquier persona con un celular o un computador y permite realizar tareas que van desde resolver dudas y organizar actividades hasta aprender sobre diferentes temas o encontrar instrucciones para preparar una receta.

Además de los riesgos para las empresas y las entidades gubernamentales, las fallas podrían tener consecuencias para los usuarios que dependen de estos servicios digitales.
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El avance de plataformas como ChatGPT y Gemini, así como de los asistentes integrados en teléfonos y otros servicios digitales, ha transformado la manera en que muchas personas buscan información, estudian, trabajan y solucionan problemas.

Sin embargo, aunque estas herramientas ofrecen múltiples posibilidades, también es importante utilizarlas con precaución, especialmente cuando se trata de compartir información personal.

La experta en ciberseguridad María Aperador, quien publica recomendaciones para prevenir riesgos digitales en su cuenta de TikTok (@mariaperador), advierte sobre los datos que los usuarios deberían evitar al interactuar con estos sistemas. Aunque los chatbots pueden ser útiles para distintas actividades, la información que reciben puede estar sujeta a las políticas de almacenamiento y tratamiento de datos de cada empresa.

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Imagen de referencia de ChatGPT en el celular y computador. Foto: 123RF

Por esta razón, la especialista identifica cinco tipos de información que es mejor mantener fuera de estas plataformas:

  • Información médica y de salud mental: diagnósticos, enfermedades, tratamientos y detalles íntimos que puedan comprometer la privacidad.
  • Datos bancarios y contraseñas: números de cuentas, claves de acceso y otra información financiera. También es importante revisar las capturas de pantalla antes de compartirlas, pues podrían contener estos datos.
  • Documentos legales: archivos que incluyan nombres completos, números de identificación u otros datos propios o de terceros que puedan facilitar una suplantación de identidad.
  • Información personal: direcciones de residencia, documentos de identidad y otros detalles que permitan reconocer o localizar a una persona.
  • Fotografías y capturas de pantalla: imágenes que, además de mostrar lo que se quiere consultar, pueden exponer conversaciones privadas, credenciales de acceso o información confidencial.

Para reducir estos riesgos, también es importante adoptar medidas de seguridad al utilizar herramientas de inteligencia artificial.

De acuerdo con recomendaciones de WeLiveSecurity, el portal de seguridad digital de ESET, anonimizar la información antes de incluirla en una consulta ayuda a disminuir la exposición de datos personales. Asimismo, conviene tener presente que eliminar la información compartida puede depender de las políticas y opciones disponibles en cada servicio.

“La inteligencia artificial no cuenta con juicio clínico, no puede hacer diagnósticos ni intervenir de manera ética ante situaciones de riesgo”: Juan Carlos Granja, psicólogo clínico y educativo.
Imagen de referencia de ChatGPT en el computador. Foto: adobe stock

A estas precauciones se suman otras prácticas esenciales, como crear contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados el sistema operativo y los programas de seguridad del dispositivo.

En definitiva, aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial también implica ser cuidadoso con la información que se le entrega. Antes de copiar un documento, adjuntar una imagen o escribir detalles personales en un chatbot, lo recomendable es revisar qué datos contiene y si realmente es necesario compartirlos.