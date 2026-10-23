¿Qué páginas web utilizan PHP y qué ocurre cuando esta tecnología deja de funcionar?

Debido a las graves vulnerabilidades de seguridad en PHP, un lenguaje de programación utilizado en cerca del 70% de las páginas web del mundo, gobiernos y empresas de distintos países aceleraron la actualización de sus sitios web.

Como medida preventiva, algunas organizaciones instalaron parches de seguridad, mientras que otras optaron por suspender temporalmente sus servicios digitales hasta corregir las fallas. El hallazgo contó con la ayuda de modelos de IA de OpenAI, que calificó el asunto como “uno de los problemas de seguridad de mayor impacto de los últimos tiempos”.

Alerta mundial por dos fallas informáticas que ponen en riesgo a sitios web de todo el mundo

Aunque algunos sitios presentaron interrupciones o limitaciones en su funcionamiento, un análisis de la firma Dataminr no identificó ataques exitosos confirmados que aprovecharan estas fallas.

Entretanto, Cloudflare reportó un aumento de los intentos de piratería, que alcanzaron millones mientras las organizaciones reforzaban sus sistemas de protección.

Pero, ¿qué es PHP y qué páginas web utilizan este lenguaje de programación? PHP, cuyo nombre corresponde a PHP: Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación de código abierto con varias décadas de desarrollo, utilizado para crear y ejecutar aplicaciones web.

La PHP Foundation advirtió que actualizar PHP es urgente ante unas vulnerabilidades que podrían comprometer la seguridad de los servidores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su presencia en internet es amplia, pues se estima que cerca del 70 % de los sitios web utiliza esta tecnología, que permite desarrollar funciones esenciales para el funcionamiento de numerosas plataformas digitales.

Entre los servicios que dependen de PHP se encuentran sistemas de gestión de contenidos como WordPress y Drupal, herramientas que facilitan la creación y administración de páginas web.

Al estar integrado en la infraestructura de múltiples plataformas, este lenguaje puede pasar inadvertido para muchas empresas, incluso cuando sus sitios web dependen de él para operar. Por esta razón, las vulnerabilidades que afectan a PHP pueden representar un riesgo para una amplia variedad de servicios digitales.

Las fallas de PHP podrían permitir a los atacantes robar información y tomar el control de servidores. Foto: Getty Images

¿Qué ocurre cuando esta tecnología deja de funcionar? La presencia de PHP en una gran cantidad de sitios web ha generado preocupación entre los expertos en ciberseguridad, quienes advierten que los ciberdelincuentes podrían aprovechar las vulnerabilidades en sistemas que aún no han sido actualizados. Esto les permitiría alterar el funcionamiento de las plataformas e intentar acceder a información privada almacenada en ellas.

La publicación de los detalles técnicos de las fallas también aumenta el riesgo, ya que los atacantes pueden analizar los parches de seguridad para identificar cómo explotar los sistemas que todavía no los han instalado. Por ello, las organizaciones enfrentan una carrera contrarreloj para actualizar sus plataformas y reducir la posibilidad de sufrir ataques.

“El PHP más peligroso es el que nadie sabe que tiene”: la advertencia de un experto tras las fallas críticas

La situación se agravó después de que información sobre las vulnerabilidades apareciera en un foro de hackers el martes, antes de la fecha prevista para divulgar la solución. Ante esta filtración, la fundación encargada de supervisar PHP adelantó un día el lanzamiento del parche, con el propósito de facilitar la protección de los sistemas afectados.

Además de los riesgos para las empresas y las entidades gubernamentales, las fallas podrían tener consecuencias para los usuarios que dependen de estos servicios digitales. Mientras avanzan las actualizaciones de seguridad, algunas personas podrían experimentar interrupciones temporales en páginas web y plataformas esenciales.