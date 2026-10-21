Alerta mundial por dos fallas informáticas que ponen en riesgo a sitios web de todo el mundo

Agencias gubernamentales y empresas de distintos países desconectaron sitios web tras conocerse dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado en una gran parte de internet. Las autoridades instaron a actualizar los sistemas afectados para evitar posibles ataques.

Hackeo a una herramienta de IA habría generado cobros de más de 1.000 dólares: piden revisar las cuentas

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) pidió a organizaciones y empresas aplicar parches informáticos de inmediato o desconectar los sistemas vulnerables. Según la entidad, las fallas “a menudo proporcionan una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor”, lo que podría permitir a los atacantes tomar el control de servidores web sin necesidad de una contraseña.

PHP sirve de base para numerosas plataformas de diseño web. Por ello, las vulnerabilidades podrían afectar a una amplia variedad de páginas, incluidas tiendas en línea, medios de comunicación y servicios gubernamentales.

La advertencia por las fallas de PHP

El miércoles, voluntarios del proyecto PHP publicaron una corrección para solucionar los problemas. La PHP Foundation, organización que financia a los desarrolladores del lenguaje, insistió en la urgencia de instalarla.

“Si utiliza PHP, es imperativo actualizarlo de inmediato”, señaló la entidad en una entrada de blog.

La PHP Foundation advirtió que actualizar PHP es urgente ante unas vulnerabilidades que podrían comprometer la seguridad de los servidores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Volker Dusch, ingeniero de seguridad de la PHP Foundation, dijo al Wall Street Journal que se trataba del problema más serio para PHP en más de una década. El experto comparó la situación con Heartbleed, una falla descubierta en 2014 que provocó una carrera mundial para instalar actualizaciones de seguridad.

Los errores fueron reportados en agosto por la firma de seguridad Calif y por OpenAI, creadora de ChatGPT. Posteriormente, Wiz, empresa de seguridad en la nube propiedad de Google, identificó otras formas de explotarlos y estimó que PHP se utiliza en alrededor del 70 % de los sitios web del mundo.

La inteligencia artificial, en el centro de la alerta

Las vulnerabilidades se comunicaron de manera privada a los desarrolladores mientras preparaban una solución. Sin embargo, los detalles se filtraron en internet el martes, un día antes del lanzamiento previsto del parche, lo que aceleró las decisiones de desconectar páginas.

OpenAI calificó los fallos como “una de las vulnerabilidades de mayor impacto” en tiempos recientes y afirmó que descubrirlos “marca una nueva fase en la que la IA puede encontrar errores de seguridad con impacto a escala de internet”.

Ethan Mollick, de Wharton School de la Universidad de Pensilvania, advirtió que las empresas tienen dificultades para seguir el ritmo de las actualizaciones necesarias frente a los ciberataques impulsados por inteligencia artificial.

“Ahora los consumidores van a tener la misma experiencia de recibir todo actualizado con frecuencia y rapidez”, escribió en X.

Sitios gubernamentales desconectados en Europa

En Francia, varias páginas de administraciones locales, incluida la Prefectura de Policía de París, dejaron de estar accesibles por petición de la Agencia Nacional de Ciberseguridad francesa. El Ministerio del Interior atribuyó la medida a la “detección de una vulnerabilidad crítica de seguridad”.

En Países Bajos, el servicio nacional de identidad digital DigiD, la página de la Cámara de Representantes y el sitio del centro nacional de ciberseguridad también fueron desconectados de manera preventiva, según informó la radiodifusora pública NOS.

*Con información de AFP.