El micrófono del celular puede ser una puerta al espionaje: así puede detectar señales

Un pequeño punto de color en la pantalla del celular puede llamar la atención de quienes se preocupan por su privacidad. Aunque este indicador cumple una función de seguridad, su significado suele confundirse con señales de espionaje.

Su WhatsApp no es privado si ignora esto: las 3 señales que detectaría si lo están espiando

El creador de contenido Juan Rodríguez, dedicado a compartir consejos sobre celulares y tecnología, abordó este asunto en un video publicado en redes sociales, en el que invitó a revisar cuándo se activa este aviso.

¿Qué significa el punto de color que aparece en la pantalla?

“Si aparece este punto de color arriba en la parte superior de tu celular sin que estés utilizando ni la cámara ni el micrófono, presta mucha atención porque tu celular puede estar en riesgo”, advirtió Rodríguez en su publicación.

El creador explicó que, según el dispositivo, el indicador puede cambiar de color y señalar que una aplicación está utilizando alguno de estos componentes.

Esta función existe en los sistemas operativos actuales. Según la documentación oficial de Apple, un punto naranja en el iPhone indica que una aplicación está usando el micrófono, mientras que uno verde señala el uso de la cámara o de la cámara junto con el micrófono. En dispositivos con Android 12 o versiones posteriores también aparece un indicador cuando una aplicación accede a estos componentes, según Google.

¿Es una señal de que alguien lo está espiando?

En el video, Rodríguez también afirmó: “Esa luz quiere decir que están desviando tu llamada o están mirándote por la cámara o escuchándote por el micrófono”.

Sin embargo, esa conclusión no está respaldada por el indicador. La señal permite advertir el uso de la cámara o el micrófono, pero no demuestra que una llamada esté siendo desviada ni que exista espionaje.

Juan Rodríguez aseguró que la luz puede indicar espionaje, aunque el aviso no demuestra que alguien esté vigilando al usuario. Foto: Imagen creada con la inteligencia artificial de ChatGPT

Si el aviso aparece en un momento inesperado, conviene comprobar qué aplicación está utilizando el componente. En Android, el usuario puede tocar el indicador para consultar qué programa tiene acceso; en iPhone, puede revisar la información de actividad desde el Centro de control.

¿Qué hacer si detecta un acceso inesperado?

Rodríguez invitó a sus seguidores a participar en la conversación: “Déjame en los comentarios qué modelo de teléfono tienes” y “coméntame qué color te aparece a vos ahora mismo”.

Más allá de identificar el color, lo importante es revisar los permisos concedidos a las aplicaciones. Si un programa tiene acceso al micrófono sin necesitarlo para sus funciones, se puede retirar esa autorización desde los ajustes de privacidad.

El indicador es una herramienta para vigilar el acceso a componentes sensibles del celular, no una prueba automática de espionaje. Revisar su actividad y limitar los permisos innecesarios permite tomar medidas concretas para proteger la privacidad.