Su WhatsApp no es privado si ignora esto: las 3 señales que detectaría si lo están espiando

La seguridad digital en las plataformas de mensajería es una preocupación constante. Según el creador del canal PC Android, resulta fundamental mantenerse alerta ante comportamientos extraños en la aplicación, ya que estos podrían indicar una intrusión no autorizada.

La razón por la que una de las búsquedas más peligrosas de internet involucraría páginas piratas de fútbol

Indicadores de alerta

Existen tres señales principales que sugieren un posible acceso externo.

Mensajes que nadie recuerda haber enviado y códigos inesperados pueden alertar sobre accesos sospechosos. Foto: Composición de El País: con imagen de Getty y Pinterest

En primer lugar, el usuario podría notar que “se han enviado mensajes, sin haberlos enviado” o que terceros visualizaron conversaciones sin que el titular abriera los chats. Incluso, existe el riesgo de que cambien la foto de perfil. Ante esto, la recomendación es verificar la sección de “dispositivos vinculados”, donde aparece una lista de equipos conectados; si alguno resulta desconocido, es necesario pulsar sobre él y dar en “cerrar sesión”.

En segundo lugar, la recepción de códigos de verificación sin haber solicitado el ingreso a la cuenta es una advertencia crítica. El especialista señala: “Ese código de verificación solo pasa cuando alguien o tú quisiste ingresar desde otro dispositivo a tu cuenta de WhatsApp”. Es vital nunca compartir dicha clave con terceros.

Finalmente, una tercera señal es la desconexión inesperada de la aplicación, donde el sistema solicita verificar el número telefónico repetidamente. Esto ocurre porque alguien más está intentando utilizar la cuenta desde otra ubicación.

Medidas de protección recomendadas

Para blindar la privacidad, PC Android sugiere implementar medidas de seguridad robustas dentro de la configuración de la aplicación:

Llaves de acceso: Permite proteger la sesión mediante el rostro, huella dactilar o un bloqueo de pantalla. Al respecto, el experto menciona: “Crea una llave de acceso para acceder a tu cuenta de forma segura y simple”.

Permite proteger la sesión mediante el rostro, huella dactilar o un bloqueo de pantalla. Al respecto, el experto menciona: “Crea una llave de acceso para acceder a tu cuenta de forma segura y simple”. Verificación en dos pasos: Esta función añade una capa extra solicitando un código personal al registrar el número en un dispositivo nuevo. El creador afirma: “Esta seguridad es una de las mejores para blindar tu WhatsApp”.

Estas acciones son esenciales para salvaguardar la información personal frente a posibles intentos de clonación o espionaje. Mantener la configuración de seguridad actualizada y ser cauteloso con los códigos recibidos son los pilares para garantizar que las conversaciones permanezcan exclusivamente bajo control del usuario.