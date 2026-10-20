La razón por la que una de las búsquedas más peligrosas de internet involucraría páginas piratas de fútbol

Buscar una transmisión gratuita para no perderse un partido puede terminar en un problema de seguridad digital. Las páginas que prometen acceso inmediato a encuentros deportivos pueden esconder engaños diseñados para obtener contraseñas, información personal y datos bancarios de los aficionados.

Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV Colombia: los peligros de acceder a partidos gratis en estas páginas

La advertencia cobra relevancia ante el interés que despiertan las grandes competiciones. Kaspersky alertó sobre las estrategias que utilizan los ciberdelincuentes para aprovechar la demanda de transmisiones deportivas.

Una transmisión gratuita puede esconder una trampa

El engaño puede comenzar con un anuncio, un enlace compartido en redes sociales o un mensaje que promete ver un partido sin pagar una suscripción. Al ingresar, el usuario puede encontrar una página que imita la apariencia de un servicio legítimo y solicita información para habilitar la transmisión.

En otros casos, el sitio invita a instalar aplicaciones o extensiones que pueden contener programas maliciosos. Estos archivos pueden facilitar la recopilación de información confidencial almacenada en el dispositivo.

Leandro Cuzzo, analista de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, explicó el motivo por el que estas campañas pueden resultar efectivas.

“Los ciberdelincuentes saben que millones de personas buscarán transmisiones de último momento y aprovechan ese comportamiento para posicionar páginas fraudulentas que imitan servicios legítimos de streaming”, afirmó.

Kaspersky advierte que los ciberdelincuentes aprovechan la búsqueda de partidos gratis para engañar a los aficionados. Foto: Getty Images / Roja Directa / FCTV33

El especialista agregó que algunos sitios buscan recopilar credenciales, datos personales e información financiera, mientras que otros pueden distribuir programas capaces de comprometer los dispositivos.

“Lo que hace especialmente efectivas estas campañas es la combinación entre ingeniería social y una apariencia cada vez más convincente de legitimidad, lo que dificulta que los usuarios identifiquen el engaño antes de entregar su información”, advirtió Cuzzo.

La ingeniería social consiste en manipular a una persona para que realice una acción que la ponga en riesgo, como entregar una contraseña o descargar un archivo engañoso.

El dato que alerta sobre las páginas falsas

La dificultad para reconocer estos engaños también preocupa a los expertos. Según una investigación de Kaspersky, el 39 % de los latinoamericanos no sabe identificar un sitio web falso y el 11 % no tiene claro cómo comprobar si una página es legítima, incluso cuando sospecha que puede ser fraudulenta.

El 39 % de los latinoamericanos no sabe identificar un sitio web fraudulento, según Kaspersky. Foto: Getty Images / Pirlo TV / Futbol Libre

Cómo reducir el riesgo al ver fútbol por internet

Kaspersky recomienda utilizar plataformas oficiales y evitar enlaces de procedencia desconocida. También aconseja revisar cuidadosamente la dirección de cada página antes de ingresar información personal.

Si un supuesto reproductor exige instalar una aplicación o extensión para habilitar el partido, lo recomendable es no continuar. Los archivos descargados desde fuentes desconocidas pueden comprometer la seguridad del dispositivo.

La compañía también recomienda mantener actualizadas las herramientas de protección digital y desconfiar de las páginas que solicitan datos bancarios para ofrecer accesos gratuitos. Así, una búsqueda motivada por el fútbol no termina convirtiéndose en una puerta de entrada para el robo de información.