Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV Colombia: los peligros de acceder a partidos gratis en estas páginas

Con la fiebre del Mundial 2026 y a la espera del próximo partido de la Selección Colombia ante Portugal, muchos aficionados buscan alternativas para ver los encuentros sin pagar una suscripción. Una de estas opciones frecuentes son los portales como Tarjeta Roja, Roja Directa o Pirlo TV; sin embargo, estas esconden peligros que van más allá de una simple interrupción en la señal.

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¿Qué es realmente Tarjeta Roja y cómo opera?

A diferencia de aplicaciones reconocidas, este sitio no es un servicio oficial de streaming, sino que funciona como un directorio que recopila enlaces de terceros que transmiten contenido de forma ilegal. Al no contar con los derechos de autor, estas páginas cambian constantemente de dirección web para intentar eludir los bloqueos de las autoridades.

El fútbol impulsa nuevas formas de entretenimiento en los hogares colombianos. Foto: Getty Images

El peligro detrás de los clics: Virus y robos

Expertos en ciberseguridad indican que el mayor riesgo para el usuario radica en la publicidad agresiva y engañosa. Al intentar reproducir un partido, suelen aparecer múltiples ventanas emergentes y botones de play falsos que pueden instalar malware. El malware es un programa malicioso diseñado para infiltrarse en su computador o celular sin permiso, con el fin de espiar o robar información.

Además, existe la amenaza del phishing, una técnica mediante la cual los delincuentes crean páginas que parecen legítimas para engañarlo y hacer que entregue sus contraseñas o datos de tarjetas de crédito. Esto explica por qué un partido “gratis” podría terminar con el vaciado de sus cuentas bancarias.

Las empresas buscan fortalecer capacidades de adaptación frente a nuevos escenarios. Foto: Getty Images

Una experiencia de visualización deficiente

Si el riesgo de robo no fuera suficiente, la calidad del servicio también suele ser frustrante. Debido a que estas plataformas dependen de señales piratas y de tecnología de intercambio de archivos (P2P), las transmisiones suelen presentar:

Cortes constantes en los momentos más importantes del juego.

en los momentos más importantes del juego. Retrasos significativos (delay), lo que hace que usted escuche el gol de los vecinos mucho antes de verlo en su pantalla.

(delay), lo que hace que usted escuche el gol de los vecinos mucho antes de verlo en su pantalla. Bloqueos regionales aplicados por los proveedores de internet que impiden el acceso al sitio.

La ruta segura para no correr riesgos

Existen diversas opciones legales que garantizan una señal estable y, sobre todo, la seguridad de sus datos personales. Plataformas como Disney+, ESPN y servicios de operadores como Claro TV y DGO son alternativas recomendadas para seguir a la Selección sin exponer su bolsillo a fraudes cibernéticos.