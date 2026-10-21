Hermano de Sonia Restrepo se pronunció luego de que hallaran el cuerpo sin vida de su papá: “Te voy a extrañar”

La familia de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, atraviesa un nuevo momento de dolor tras conocerse el fallecimiento de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina.

Según informó el diario La Patria, el cuerpo fue encontrado hacia las 10:30 de la mañana de este lunes en el sector de Los Tanques, en Pensilvania, Caldas. Un transeúnte que pasaba por el lugar alertó a las autoridades, que acudieron para adelantar las diligencias correspondientes.

Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido.

No obstante, a través de redes sociales, Geimar Restrepo, hermano de Sonia Restrepo, se pronunció ante la devastadora noticia que golpeó a su familia, despidiendo a su progenitor.

El hombre utilizó su cuenta oficial de Instagram y reaccionó a la dolorosa situación, despidiéndolo con un emotivo mensaje. La historia fue publicada en el perfil, donde se ve una fotografía de ambos, mientras iban en lo que parece una aeronave.

“Vuela alto, papá. Te voy a extrañar mucho, mi viejo”, escribió en el post, donde acompañó con emojis de llanto y un corazón rojo.

Hermano de Sonia Restrepo despidió a su fallecido padre Foto: Instagram @geimarrestrepo_0329

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