Pipe Bueno destapó detalles del lugar donde se casará con Luisa Fernanda W y si planean tener más hijos

A pocos días de celebrar su boda, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comienzan a generar expectativa entre sus seguidores por los detalles de uno de los acontecimientos más importantes de su relación.

En medio de los preparativos, el cantante de música popular compartió algunos detalles sobre el lugar en el que la pareja se dará el esperado “sí, acepto”, luego de que inicialmente contemplaran realizar la ceremonia en México.

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De acuerdo con unas declaraciones concedidas para el programa La Red, de Caracol Televisión, Bueno confirmó que su boda se realizará a finales de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Cundinamarca.

“Pensamos casarnos en México, pero después de un tiempo decidimos casarnos en Colombia, todo por temas de desplazamiento”, explicó inicialmente.

Sobre el lugar elegido, el artista explicó que su decisión estuvo motivada por el carácter emblemático, la belleza arquitectónica y el profundo significado religioso que tiene este sitio, considerado la primera maravilla de Colombia.

Por otro lado, durante la entrevista con el periodista Andrés Alcalá, Bueno dio indicios sobre el destino que podrían elegir para celebrar su luna de miel.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, el intérprete de Te hubieras ido antes reveló que, durante una conversación con Luisa Fernanda W, la influenciadora le comentó que Italia es uno de los destinos con los que sueña para celebrar su unión religiosa.

Además, señaló que para su luna de miel no contemplan viajar con sus dos hijos, justamente para considerar con mayor detenimiento la posibilidad de agrandar la familia.

¿Planean tener más hijos?

Por último, habló sobre la posibilidad de tener más hijos. De hecho, aseguró que desearía ir a su luna de miel con la creadora de contenido sin sus hijos, justamente para revisar mejor esa opción de agrandar la familia.

“Es una gran probabilidad. Es decisión de ella, pero si ella dice que sí, vamos a hacer muy juiciosos la tarea”, comentó el artista entre risas.

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Mientras tanto, Luisa Fernanda W se ha mostrado emocionada e ilusionada con cada uno de los detalles que harán parte de su boda. Uno de los aspectos que más ha llamado su atención es la elección de su vestido de novia, una prenda que está a cargo de la reconocida diseñadora de moda Francesca Miranda.

La elección de Miranda ha sido un detalle que ha despertado el interés de sus seguidores, quienes están atentos a conocer más sobre cómo lucirá la creadora de contenido el día de su boda.