“No cuentes conmigo”: Luisa Fernanda W confiesa cómo descubrió las adicciones de Pipe Bueno y el ultimátum que le dio

En una reciente entrevista en el pódcast El rincón de los errores, la creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W compartió detalles inéditos sobre uno de los momentos más complejos de su relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

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Durante la conversación, la influenciadora relató cómo el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas por parte del artista afectó la convivencia familiar, la confianza mutua y llevó a la pareja a enfrentar una severa crisis.

Según el relato de la empresaria, los primeros indicios de la problemática se manifestaron en cambios progresivos en la conducta del cantante, caracterizados por distanciamientos y comportamientos inusuales.

A pesar de las confrontaciones iniciales, en las que el artista atribuía su estado al agotamiento laboral, Luisa Fernanda W optó por examinar sus pertenencias tras persistir las sospechas.

El hallazgo decisivo ocurrió en el entorno familiar. La creadora de contenido explicó que encontró sustancias psicoactivas ocultas en la carcasa del teléfono móvil de Pipe Bueno mientras este se duchaba.

“Yo empecé a buscar en sus cosas y no encontraba nada y yo decía: ¿en dónde guardará lo que se está metiendo? Un día se metió a bañar y dejó el celular cargando, y algo en mí me dijo que abriera la carcasa del celular. Abrí y ahí encontré (...). Cuando vi eso empecé a temblar”, relató la influenciadora.

Tras la confirmación, la influenciadora informó a su suegra y le planteó una condición firme al cantante: o buscaba ayuda profesional inmediata para tratar su adicción o la relación llegaría a su fin.

“Ese día mi suegra estaba en la casa; soy yo la que le comunica las cosas a ella, pero a partir de ese momento le digo a Pipe: si tú no buscas ayuda, no cuentes conmigo para absolutamente nada”, recordó.

Aconsejada por un profesional de la psicología, Luisa Fernanda W decidió permanecer en el hogar para no precipitar un desenlace que pudiera agravar la situación del artista.

No obstante, reconoció que la pérdida temporal de admiración y la tensión constante hicieron que en repetidas ocasiones considerara la separación definitiva.

La estabilidad de la pareja volvió a ponerse a prueba tras el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, hecho que, de acuerdo con el testimonio de Luisa Fernanda W, impactó profundamente a Pipe Bueno y provocó una recaída en el consumo.

Ante la realización de una fiesta en la vivienda familiar en medio de ese duelo, la influenciadora tomó la decisión de trasladarse a un hotel junto a sus dos hijos para proteger el bienestar de los menores.

“Con lo de Yeison, Pipe cae aún más; hizo una fiesta en la casa y a mí me dio una rabia, y pues bueno, pero yo no me quedé en la casa (…) Yo no quería aguantarme la rumba”, dijo.

Tras un acercamiento en el hotel y un diálogo extenso entre ambos, la pareja inició un proceso de reconstrucción que, según la influenciadora, se consolidó a través del apoyo espiritual y el compromiso explícito del cantante de cambiar sus hábitos.

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Luisa Fernanda W enfatizó durante la entrevista que no busca romantizar la experiencia ni presentarla como un relato de superación sencillo.

Por el contrario, insistió en que la superación del episodio requirió el establecimiento de límites claros, la intervención de redes de apoyo familiares y profesionales y la toma de decisiones difíciles en momentos de alta incertidumbre.

Hoy en día, ambos hacen público este testimonio con el fin de visibilizar el impacto de las adicciones en el entorno familiar y la importancia de buscar ayuda oportuna.