Luto en la televisión: murió famoso actor de ‘Dos mujeres, un camino’, que había sufrido un secuestro aterrador

El mundo de las telenovelas mexicanas está de luto luego de conocerse la muerte del actor Carlos Miguel Suárez, recordado por interpretar a varios villanos en producciones como Dos mujeres, un camino; Muchachitas; Soñadoras y Amigas y rivales. La noticia se confirmó el 20 de octubre y generó reacciones entre quienes siguieron su trayectoria en la televisión.

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Conocido artísticamente como Carlos Miguel, el actor alcanzó popularidad gracias a sus personajes de carácter fuerte. Uno de los más recordados fue Poncho, en la telenovela Tú y yo, papel que lo convirtió en un rostro familiar para el público mexicano y los seguidores de los melodramas latinoamericanos.

Durante sus últimos años, el actor participó en producciones como Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe. Sin embargo, ante la falta de nuevas oportunidades laborales, terminó alejándose de las pantallas y se dedicó a atender su propio negocio de comida en Ciudad de México.

Detrás de su carrera artística también hubo una experiencia traumática que marcó un antes y un después en su vida. En 2011, Suárez fue víctima de un secuestro que duró cuatro días y que, según contó tiempo después, se inició con un atraco.

En 2017, durante una entrevista en el programa De primera mano, el actor relató los momentos de angustia que vivió mientras permanecía retenido por los delincuentes. Además de robarle dinero, los responsables lo agredieron físicamente y utilizaron información sobre sus hijas para intimidarlo.

Los secuestradores encontraron fotos de las menores y descubrieron la dirección de su hogar, algo que aumentó el temor del actor y lo llevó a evitar cualquier resistencia por miedo a que su familia resultara afectada.

Luego de recuperar la libertad, Carlos Miguel decidió no continuar con acciones legales contra los responsables. El hecho le dejó secuelas físicas y emocionales, según explicó tiempo después.

“Fueron cuatro días. Iba a ser algo exprés y se hicieron cuatro días”, recordó el actor en su momento al hablar de aquella pesadilla. Durante el cautiverio sufrió lesiones en el rostro, perdió dientes y tuvo daños en los tendones.

El actor consideró que las secuelas físicas pudieron influir en la disminución de sus oportunidades laborales. Con el paso del tiempo, su presencia en la televisión se hizo menos frecuente, hasta que decidió concentrarse en otras actividades.

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La noticia de su fallecimiento la compartió su amigo y colaborador Roberto ‘El Coreano’ Tello, quien publicó una foto junto al actor y le dedicó unas sentidas palabras: “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero mucho”.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de la muerte de Carlos Miguel Suárez. Su trayectoria, sus recordados personajes y la difícil experiencia que transformó su vida vuelven a poner su historia en el centro de la opinión pública.