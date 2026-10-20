Cindy Crawford rompió el silencio tras la muerte de su hijo Presley Gerber y le dedicó una desgarradora carta: “Tenemos más que el corazón roto”

Presley Gerber, hijo mayor de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió trágicamente el pasado 20 de septiembre en una exclusiva clínica de rehabilitación de Santa Mónica (California), a los 27 años.

Aunque todavía no se ha hecho público el resultado del informe toxicológico definitivo, todo apunta a que la causa de su muerte podría deberse a una presunta sobredosis, debido a las adicciones contra las que luchaba desde hacía varios años.

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Devastada por su pérdida, un mes después, el pasado domingo, 18 de octubre, la top model habló también en nombre de su marido y de su hija Kaia Gerber. Tuvo las fuerzas suficientes para despedirse públicamente de Presley con una desgarradora carta compartida en su perfil de Instagram.

“Tenemos más que el corazón roto por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años”, escribió en sus primeras palabras tras la muerte del joven.

“Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad”, añadió al hablar sobre su primogénito junto a una preciosa fotografía de Presley en blanco y negro en la que el también modelo posa con unas alas de ángel y una gran sonrisa.

En su reaparición pública, Cindy quiso agradecer “las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor”.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño. Te amamos por siempre, mamá, papá y Kaia”, concluyó en su conmovedor mensaje de adiós a su hijo.

También Kaia Gerber dedicó unas preciosas palabras a Presley en sus redes sociales junto a un emotivo video de ambos cuando eran unos niños bailando, y una instantánea junto a su hermano en la playa siendo muy pequeños.

“Sabes cuánto me encantaba ser tu hermana. Siempre ha sido y siempre será lo que más me gusta de mí misma. Vine a este mundo aferrándome a ti con todas mis fuerzas. Fuiste mi maestro definitivo”, escribió.

“Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte, a contarte algo sin coger el teléfono para llamarte, a ser tu hermana en un mundo en el que no puedo alcanzarte”, terminó en su mensaje, mostrándose totalmente destrozada.