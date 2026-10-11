Los hijos de Piero emocionan al interpretar ‘Mi viejo’: el video que volvió a conmover tras la muerte del cantante

El fallecimiento de Piero, a los 81 años, generó mensajes de despedida y reconocimiento por parte de quienes siguieron su carrera musical. El cantautor dejó una huella imborrable en la industria musical, siendo recordado por su voz y sus composiciones.

¿De qué murió Piero? Esto se sabe del deceso del famoso artista de 81 años

En medio de los homenajes y recuerdos, un video de sus hijos, Juan y Fiorella de Benedictis, volvió a llamar la atención en las redes sociales. En las imágenes, ambos interpretan ‘Mi viejo’, una de las canciones más conocidas del artista.

La grabación corresponde a 2024 y fue publicada en el canal oficial del cantante. Tras conocerse la noticia de su muerte, el registro adquirió un nuevo significado para sus admiradores, que encontraron en la interpretación de los hermanos una manera de recordar al músico y su legado familiar. Piero falleció el 7 de octubre de 2026 en Buenos Aires.

En las imágenes se ve a los jóvenes interpretando la letra y tocando la guitarra, demostrando el talento que corre por su sangre. La hija del argentino lo observa detenidamente, mientras él, sentado, los detalla y escucha con atención.

Lanzada en 1969, Mi viejo se convirtió en una de las composiciones más representativas de su carrera. Piero estuvo a cargo de la música, mientras que la letra fue escrita por José Tcherkaski, quien tomó como inspiración la relación con su propio padre.

La canción aborda el paso del tiempo y el afecto entre padres e hijos, motivos que han permitido que permanezca vigente durante décadas.

La difusión del video también provocó comentarios de personas que evocaron la trayectoria del intérprete y el lugar que sus canciones ocuparon en sus vidas. A lo largo de su carrera, Piero construyó una conexión especial con el público latinoamericano y con Colombia, país que le concedió la nacionalidad por adopción en 1994.

La presentación de Juan y Fiorella se sumó así a las expresiones de cariño que surgieron tras la partida del cantante. Su interpretación recordó que, más allá de los escenarios, algunas canciones adquieren un valor íntimo y familiar que se transforma con el paso de los años.