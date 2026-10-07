Las emotivas palabras con las que Piero se “despidió” en sus redes sociales días antes de morir: “Tuve la alegría”

El cantautor italiano-argentino Piero de Benedictis, una de las figuras más representativas de la balada, el folclor y la canción en Latinoamérica, falleció a los 81 años en Buenos Aires.

Reconocido por composiciones emblemáticas como ‘Mi viejo’, el artista dejó una huella imborrable en la cultura musical de Colombia y América Latina.

Su partida enluta a varias generaciones que convirtieron sus letras en parte fundamental de la memoria colectiva de países como Argentina y Colombia, entre otros de la regón.

De acuerdo con información compartida por su entorno familiar a través de un comunicado en redes sociales, el artista se encontraba internado en el área de urgencias del Hospital Italiano de Buenos Aires desde hacía varios días, recibiendo atención médica especializada debido a complicaciones de salud.

En el mensaje institucional, la familia expresó el sentir por la pérdida del intérprete y destacó el alcance de su legado: “Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando”.

Hasta el momento, los voceros oficiales no han ofrecido detalles médicos adicionales sobre las causas específicas de su deceso.

Días antes de conocerse la noticia de su fallecimiento, el cantautor compartió una última publicación, dejó un video en el que agradece a sus fanáticos y a la colección Verano 2027 de “Saint Laurent” en París, donde cantó por última vez durante el desfile.

En dicho mensaje, que hoy adquiere una connotación de despedida para sus seguidores, el artista revivió su experiencia en la pasarela internacional y dedicó unas palabras a su audiencia:

“Quiero agradecer a la casa Saint Laurent y a su director creativo, Anthony Vaccarello, por haber elegido mi voz para abrir su desfile de la colección Verano 2027 en París (...) El desfile arranca abrazado a una canción muy bella que tuve la alegría de cantar en italiano”.

El intérprete también aprovechó para hablar del poder de la música en su presentación: “La música tiene esos puentes que abrazan caminos tan diversos. Gracias por hacerme partícipe”.

La publicación generó una ola de comentarios por parte de admiradores y colegas que expresaron su gratitud por su trayectoria artística.

Nacido en Gallipoli, Italia, en 1945, Piero emigró a temprana edad a la Argentina, país donde consolidó su formación artística e inició una carrera que revolucionó la música popular de los años 70.

Sin embargo, su vínculo con Colombia fue estrecho e histórico; el artista obtuvo la nacionalidad colombiana y mantuvo un constante arraigo cultural y social con la nación, participando en múltiples iniciativas, como por ejemplo la construcción de paz y el desarrollo social.

Su discografía combinó el compromiso social, el lirismo poético y la protesta pacífica, consolidándolo como una referencia indispensable del cancionero hispanoamericano.